Китайські компанії "захоплюють" європейський ринок смартфонів

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Китайські компанії "захоплюють" європейський ринок смартфонів
Китайські компанії "захоплюють" європейський ринок смартфонів / unsplash

Компанія Canalys опублікувала результати дослідження європейського ринку смартфонів в 2018 році. За даними експертів, із жовтня до грудня в Європі реалізували 56,6 мільйона смартфонів, що на 2,3% менше, ніж у цей же період в 2018 році.

На офіційному сайті Canalys йдеться, що найбільшим постачальником смартфонів стала компанія ​​Samsung з часткою в 28,7%. На другому місці розташувалася Apple, яка показала результат в 14,7%. Ну а замикає трійку лідерів Huawei, яка контролює 13,3% європейського ринку.

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За підсумками року в цілому продажі смартфонів склали 197 мільйонів пристроїв. Падіння в річному численні виявилося на рівні 4%.


Найбільші вендори смартфонів на європейському ринку

Аналітики Canalys говорять, що на ринок смартфонів Європи наступають китайські бренди. Їх сумарна частка досягла рекордного значення в 32%. Іншими словами, апарати з Піднебесної зайняли третину європейського ринку.


Китайські вендори збільшили частку продажів в 2018 році

За підсумками 2018 року трійка провідних постачальників виглядає наступним чином: Samsung (31,3%), Apple (21,7%) та Huawei (21,6%). Причому з цих компаній тільки китайська Huawei змогла наростити продажі.

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Теги: Техно Смартфони Huawei Samsung Apple
Джерело: 24 Канал
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