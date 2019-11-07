Китайці випустили 100-дюймовий телевізор: коштує понад чверть мільйона гривень

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100-дюймовий телевізор TCL 100X6C
100-дюймовий телевізор TCL 100X6C / gizmochina.com

Китайський виробник TCL провів у Китаї спеціальний захід, під час якого компанія анонсувала свій новий телевізор 100X6C. Його особливістю є наявність екрану, діагоналлю 100 дюймів.

Як пише gizmochina.com, телевізор оснащений 4K-панеллю (3840x2160 пікселів) з кадровою частотою 120 Гц. Він отримав 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ флеш-накопичувача.

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Також TCL 100X6C оснащений 2.1 стереодинаміки і звучання Dolby DTS.

Ціна. Телевізор TCL 100X6C оцінений у 11 385 доларів (285 тисяч гривень). І хоч для пересічного споживача така ціна кусюча, однак для такої моделі це доволі низький цінник.

TCL 100X6C

TCL 100X6C отримав доволі "бюджетний", як на свій клас, цінник 

Так, до прикладу, 98-дюймовий телевізор Samsung QA98Q900RBJXXZ коштує 71 138 доларів (або 1 779 000 гривень). А от за 98-дюймову модель Sony KD-98Z9G треба заплатити ще більше 75 423 доларів (1 886 000 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Побутова техніка Китай
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