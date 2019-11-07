Китайці випустили 100-дюймовий телевізор: коштує понад чверть мільйона гривень

Китайський виробник TCL провів у Китаї спеціальний захід, під час якого компанія анонсувала свій новий телевізор 100X6C. Його особливістю є наявність екрану, діагоналлю 100 дюймів.

Як пише gizmochina.com, телевізор оснащений 4K-панеллю (3840x2160 пікселів) з кадровою частотою 120 Гц. Він отримав 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ флеш-накопичувача.

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Також TCL 100X6C оснащений 2.1 стереодинаміки і звучання Dolby DTS.

Ціна. Телевізор TCL 100X6C оцінений у 11 385 доларів (285 тисяч гривень). І хоч для пересічного споживача така ціна кусюча, однак для такої моделі це доволі низький цінник.

TCL 100X6C отримав доволі "бюджетний", як на свій клас, цінник

Так, до прикладу, 98-дюймовий телевізор Samsung QA98Q900RBJXXZ коштує 71 138 доларів (або 1 779 000 гривень). А от за 98-дюймову модель Sony KD-98Z9G треба заплатити ще більше 75 423 доларів (1 886 000 гривень).

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