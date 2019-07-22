Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом

Компанія Huawei провела офіційну презентацію нового смартфона Huawei P smart Z. Під час події ми встигли поспілкуватись із директором підрозділу Huawei Consumer BG в Україні Алланом Ченом. Ми обговорили деталі конфлікту США та Huawei, а також позицію компанії та її конкурентів на українському ринку.

Чи вплинула ситуація між США та Huawei на позиції компанії в Україні?

Я не можу сказати, що ця криза не вплинула на продажі та репутацію компанії і бренду загалом. Звісно, негативний вплив був. Але компанію підтримали наші українські партнери, була підтримка і розуміння з боку медіа. Тож зараз ситуація вже налагодилась. За останні два тижні обсяг продажів повернувся до показників, що були до кризи.

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Але дійсно, під час кризи, що тривала останній місяць, ми відчували і помічали негативний вплив цієї ситуації.

Аллан Чен

Часто ЗМІ вживають термін "торгівельна війна між Китаєм та США", описуючи конфлікт із Huawei. Як гадаєте, торгівельна війна дійсно має місце? Чи це перебільшення?

Ми не можемо називати ситуацію, що склалась, "торгівельною війною", адже ми аполітична компанія. Ми не хочемо втручатись у ці політичні баталії.

Huawei добре розбирається у технологіях, знає толк в інноваціях, тому сам цим ми і займаємось. А в політику і політичні конфлікти ми втручатись не хочемо. Ми прагнемо робити свою роботу, те, в чому ми компетентні. А усі політичні питання та конфлікти мають вирішувати представники влади обох країн – США і Китаю.

Додам, що ми відчуваємо підтримку наших американських партнерів. І вони теж дуже зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт вирішився якомога швидше. Але наголошу, навіть при найбільш песимістичному розвитку цього сценарію – наша компанія зможе це пережити і взяти під контроль ситуацію.

Розкажіть про позицію компанії на українському ринку? Кого вважаєте головними конкурентами?

Український ринок представляє великий потенціал для нашої компанії. Ця країна цікавить Huawei з кількох причин.

По-перше, Україна має доволі великий ринок у структурі Huawei. Ваша країна представляє один найбільших ринків у регіоні Центральної та Східної Європи. А цей регіон є другим за обсягом продажів після Китаю.

Аллан Чен під час презентації у Києві

Окрім того, в Україні поки невисоке охоплення мережею мобільного інтернету 4G. І загалом, у країні порівняно невелика кількість громадян користуються смартфонами. Тож в цьому ми теж бачимо потенціал для нашої компанії.

Що стосується конкурентів, то тут потрібно розділили ніші на ринку. Адже Huawei представляє широкий спектр продукції (від бюджетних до преміум девайсів).

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У сегменті бюджетних смартфонів та пристроїв середнього класу ми конкуруємо в першу чергу із Xiaomi. У сегменті преміальної продукції нашим головним конкурентом є Samsung.

Якщо говорити про ці дві компанії, то серйознішим конкурентом ми вважаємо південнокорейську компанію. Хоча Xiaomi – дуже хороша компанія. Але ми великий акцент робимо на імідж бренду. Тобто для нас дуже важливо створювати справді якісну продукцію.

Чи планує ваша компанія представляти ексклюзив для українського ринку?

Я поясню, як відбувається формування цін на пристрої в кожній окремій країні. Спочатку компанія визначає, які моделі будуть експортуватись в певні регіони. Далі на рівні регіону ухвалюють рішення, яка модель в якій країні буде продаватись. При цьому наші експерти проводять глибокий аналіз самого ринку, чи варто представляти ту чи іншу модель у певній країні.

Презентація Huawei P smart Z у Києві

Наприклад, минулого року вирішили представити в Україні модель P Smart plus. І цей смартфон став бестселером - він кілька місяців був у топ-листі серед найбільш продаваних смартфонів. Ця модель досі має велику популярність серед покупців.

У ціновому діапазоні, найпопулярніший сегмент в Україні – це смартфони від 4 до 7 тисяч гривень. Тож саме у цій ціновій ніші ми намагаємось представити більшість моделей. Вартість конкретної моделі смартфона може змінюватись залежно від країни.

Скажіть кілька переконливих причин, чому українським користувачам не варто панікувати, обираючи апарати Huawei (особливо тим, хто вже користується вашими ґаджетами).

Перша причина – ми залишаємось другим за величиною виробником смартфонів у світі. Тобто брендові продовжують довіряти.

По-друге, в мережі було чимало чуток, що користувачі смартфонів Huawei будуть мати проблеми із сервісами від Google, Wi-Fi, тощо. Звичайно, це була неправдива інформація – жодних проблем у користувачів з цим не виникало.

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При цьому, навіть, якщо у майбутньому труднощі якісь і виникнуть, то в нас є домовленість із українськими партнерами, що користувачі можуть повернути продукцію. Тобто ми настільки впевнені, що проблем не виникне, що готові взяти всі труднощі на себе.

І третя причина полягає у тому що такі відомі світові компанії як Vodafone, Orange та інші продовжують співпрацювати з нами, бо довіряють нам.

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