Користувачі створюють 3D-аватари знаменитостей для сексуальної симуляції

Користувачі онлайн-платформ Reddit і Patreon почали створювати 3D-анімовані зображення знаменитостей. Найчастіше ці моделі використовують для реалізації сексуальних фантазій у віртуальній реальності.

Як передає видання Vice, користувачі розміщують 3D-аватари у будь-якій позі, змушують їх рухатись тощо.

Як це відбувається

Читайте також: 5 речей, які зміняться у найближчому майбутньому

Найбільший попит для створення 3D-аватарів мають ресурси Virt-A-Mate і Foto2Vam. Моделі створюють на основі фотографій: чим більше ракурсів зображення, тим реалістичнішою буде модель.

3D-аватари можна зробити із фото

Взаємодіяти з 3D-моделями можна за допомогою VR-гарнітури, а також секс-іграшок.

Цікаво, що для сексуальної симуляції користувачі використовують не лише фото зірок, але тривимірні копії звичайних людей, наприклад фото колишніх, або популярних у колективі хлопців/дівчат.

Моделі здебільшого використовують для сексу

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно