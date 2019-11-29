Користувачі створюють 3D-аватари знаменитостей для сексуальної симуляції

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Створюють 3D-аватари для сексу / vice.com

Користувачі онлайн-платформ Reddit і Patreon почали створювати 3D-анімовані зображення знаменитостей. Найчастіше ці моделі використовують для реалізації сексуальних фантазій у віртуальній реальності.

Як передає видання Vice, користувачі розміщують 3D-аватари у будь-якій позі, змушують їх рухатись тощо.

Як це відбувається

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Найбільший попит для створення 3D-аватарів мають ресурси Virt-A-Mate і Foto2Vam. Моделі створюють на основі фотографій: чим більше ракурсів зображення, тим реалістичнішою буде модель.

Користувачі створюють 3D-аватари знаменитостей

3D-аватари можна зробити із фото

Взаємодіяти з 3D-моделями можна за допомогою VR-гарнітури, а також секс-іграшок.

Цікаво, що для сексуальної симуляції користувачі використовують не лише фото зірок, але тривимірні копії звичайних людей, наприклад фото колишніх, або популярних у колективі хлопців/дівчат.

Моделі здебільшого використовують для сексу 

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Секс
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