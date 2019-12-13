Користувачі виявили цікаву особливість у смартфона Redmi K30

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Користувачі виявили цікаву особливість у смартфона Redmi K30 / Промо-матеріали Xiaomi

Однією з ключових фішок смартфона Redmi K30 став його великий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та овальним вирізом під подвійну фронтальну камеру. Проте, невдовзі після анонсу користувачі виявили ще одну цікаву особливість конструкції пристрою.

Що виявили користувачі

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Відомий інсайдер Ice Universe опублікував в Twitter знімок екрана смартфона. Як виявилося, виробник передбачив не один, а два роздільних отвори в матриці для датчиків фронтальної камери.

При найближчому розгляді виявилось, що вільний простір між об'єктивами "замальовується" програмним методом, візуально об'єднуючи їх у "виріз" овальної форми. Пізніше аналогічні знімки з'явилися і в китайській соціальній мережі Weibo.

Деяким користувачам вдалося тимчасово відновити оригінальний дизайн екрану пристрою, сховавши темну ділянку в налаштуваннях меню, хоча фактично така опція налаштувань відсутня.

Оскільки Redmi K30 отримав IPS-матрицю, відсутність вирізу між датчиками фронталки можна помітити під певними ракурсами навіть тоді, коли затемнення частини дисплея між об'єктивами увімкнено.

Коментар виробника

Представники Redmi знахідку користувачів поки не прокоментували.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Redmi
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