Користувачів смартфонів зобов’язали сканувати обличчя у Китаї
У Китаї усі мешканці обов’язково повинні сканувати своє обличчя для підключення нових мобільних сервісів. Така ініціатива місцевої влади запрацювала у грудні.
Як передає видання BBC, такий крок влада пояснює бажанням захистити права і інтереси громадян у кіберпросторі.
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Так, раніше, для отримання мобільного номера вимагали посвідчення особи з фотографією. Зараз ще й сканують обличчя, щоб точно ідентифікувати користувача і упевнитися, що всі користувачі присутні в мережі під своїми справжніми іменами.
Боротьба із анонімним інтернетом
Як відомо, влада Китаю послідовно бореться з анонімним використанням інтернету. Ще з 2017 року існує закон, який зобов’язує інтернет-платформи перевіряти особу перед розміщенням її контенту.
Також влада використовує відеоспостереження і різні технології розпізнавання людей за обличчями для контролю за населенням.
Загалом кількість інтернет-користувачів в Китаї обчислюється сотнями мільйонів. Більшість з них входять в мережу через мобільні телефони.
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