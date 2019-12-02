Користувачів смартфонів зобов’язали сканувати обличчя у Китаї

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Китайців зобов'язали сканувати обличчя / itc.ua

У Китаї усі мешканці обов’язково повинні сканувати своє обличчя для підключення нових мобільних сервісів. Така ініціатива місцевої влади запрацювала у грудні.

Як передає видання BBC, такий крок влада пояснює бажанням захистити права і інтереси громадян у кіберпросторі.

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Так, раніше, для отримання мобільного номера вимагали посвідчення особи з фотографією. Зараз ще й сканують обличчя, щоб точно ідентифікувати користувача і упевнитися, що всі користувачі присутні в мережі під своїми справжніми іменами.

Боротьба із анонімним інтернетом

Як відомо, влада Китаю послідовно бореться з анонімним використанням інтернету. Ще з 2017 року існує закон, який зобов’язує інтернет-платформи перевіряти особу перед розміщенням її контенту.

Також влада використовує відеоспостереження і різні технології розпізнавання людей за обличчями для контролю за населенням.

Загалом кількість інтернет-користувачів в Китаї обчислюється сотнями мільйонів. Більшість з них входять в мережу через мобільні телефони.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Китай Інтернет
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