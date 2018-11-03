Краще порахуйте: Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T
Після презентації китайського смартфона OnePlus 6T інша китайська корпорація Xiaomi вирішила потролити користувачів, яким до вподоби новинка від OnePlus.
Так, Xiaomi запустила рекламну кампанію у своїх соцмережах, де порівняли характеристики OnePlus 6T та нового смартфона від Xiaomi – Poco F1. Обидва працюють на топовому процесорі Snapdragon 845. При цьому має більший акумулятор і нижчу ціну.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Poco F1
- ДисплейТип: IPS
Діагональ: 6,18 дюйма
Роздільна здатність: 2246х1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 845
- Відеопроцесор Adreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 64/128/256 ГБ
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- КамераОсновна: 12 + 5 Мп
Фронтальна: 20 Мп
- Акумулятор4000 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
Для порівняння Xiaomi обрала ціну у індійських рупіях. Так, Poco F1 коштує 20,999 рупій, а OnePlus 6T – 37, 999 рупій. Аби користувачі переконались, що Xiaomi таки вигідніший, китайці навіть передавали калькулятори.
Xiaomi розіслала фанатам OnePlus 6T калькулятори
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,4 дюйма
Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 845
- Відеопроцесор Adreno 630
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
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- КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
Фронтальна: 16 Мп
- Акумулятор3700 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
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