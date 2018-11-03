Краще порахуйте: Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T

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Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T
Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T / Фото з відкритих джерел

Після презентації китайського смартфона OnePlus 6T інша китайська корпорація Xiaomi вирішила потролити користувачів, яким до вподоби новинка від OnePlus.

Так, Xiaomi запустила рекламну кампанію у своїх соцмережах, де порівняли характеристики OnePlus 6T та нового смартфона від Xiaomi – Poco F1. Обидва працюють на топовому процесорі Snapdragon 845. При цьому має більший акумулятор і нижчу ціну.

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Poco F1

  • ДисплейТип: IPS
    Діагональ: 6,18 дюйма
    Роздільна здатність: 2246х1080  пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • Відеопроцесор Adreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 64/128/256 ГБ
  •  
  • КамераОсновна: 12 + 5 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор4000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Для порівняння Xiaomi обрала ціну у індійських рупіях. Так, Poco F1 коштує 20,999 рупій, а OnePlus 6T – 37, 999 рупій. Аби користувачі переконались, що Xiaomi таки вигідніший, китайці навіть передавали калькулятори.

Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T

Xiaomi розіслала фанатам  OnePlus 6T калькулятори

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,4 дюйма
    Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • Відеопроцесор Adreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  •  
  • КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор3700 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi OnePlus
Джерело: Техно
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