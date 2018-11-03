Краще порахуйте: Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T

Після презентації китайського смартфона OnePlus 6T інша китайська корпорація Xiaomi вирішила потролити користувачів, яким до вподоби новинка від OnePlus.

Так, Xiaomi запустила рекламну кампанію у своїх соцмережах, де порівняли характеристики OnePlus 6T та нового смартфона від Xiaomi – Poco F1. Обидва працюють на топовому процесорі Snapdragon 845. При цьому має більший акумулятор і нижчу ціну.

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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Poco F1 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,18 дюйма

Роздільна здатність: 2246х1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,18 дюйма Роздільна здатність: 2246х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 64/128/256 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 64/128/256 ГБ

Камера Основна: 12 + 5 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 + 5 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Для порівняння Xiaomi обрала ціну у індійських рупіях. Так, Poco F1 коштує 20,999 рупій, а OnePlus 6T – 37, 999 рупій. Аби користувачі переконались, що Xiaomi таки вигідніший, китайці навіть передавали калькулятори.

Xiaomi розіслала фанатам OnePlus 6T калькулятори

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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