Найкращі смартфони лютого – рейтинг Техно 24

У лютому ми спостерігали справжній бум нових флагманських смартфонів. Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S10+, а а також гнучкий Galaxy Fold.

Через 4 дні компанія Huawei представила свій варіант гнучкого смартфона, що отримав назву Mate X. В рамках виставки MWC 2019 бренд Nokia випустив свій довгоочікуваний смартфон з 5 камерами – 9 Pure View.

Читайте також: MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці

Ще один цікавий девайс, який представили на цій виставці – LG V50 TwinQ. Це смартфон з додатковим другим екраном. На цій же виставці компанія Sony анонсувала одразу 3 смартфони. Та найцікавіший, на нашу думку, є флагман Xperia 1.

Samsung Galaxy Fold

20 лютого компанія Samsung офіційно представила свій перший гнучкий смартфон Galaxy Fold. Раніше його показували в рамках конференції Samsung W2019, однак тоді це був лише прототип.

Революційний дизайн. У складеному вигляді девайс виглядає, як звичайний смартфон. Діагональ екрану становить 4,6 дюйма. У розгорнутому вигляді діагональ складає 7,3 дюйма. Користувач легко може перевести інформацію із маленького екрану на розкладний великий. Крім того, на великому екрані можна відкрити одразу 3 вікна.

Смартфон може бути мультифункціональним

Ціна. Вартість новинки стартує від 1 980 доларів (55 400 гривень). Щоправда, смартфон не буде представлений на українському ринку.

Samsung Galaxy S10+

Того дня Samsung представила не такий революційний, однак, не менш цікавий смартфон – Galaxy S10+. Він отримав 6,4-дюймовий екран. Селфі-камеру заховали завдяки рішенню Infinity O, або так званій дірці в екрані.

Samsung Galaxy S10+ отримав цікаве забарвлення

Також пристрій отримав перший у світі ультразвуковий сканер відбитків пальців. Його головна особливість – об'ємне зчитування відбитків.

Камери. Новинка оснащена потрійною основною камерою, яка складається з таких сенсорів: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп. Останній дає змогу робити фото із кутом огляду 123 градуси. Фронтальна камера – подвійна (10 Мп + 8 Мп).

Samsung Galaxy S10 під час презентації в Україні

Ще одна особливість новинки – функція зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.

Ціна. В Україні Samsung Galaxy S10+ надійде у продаж вже 8 березня. Попередньо новинку можна буде купити за 32 999 гривень.

Huawei Mate X

На відміну від гнучкого Samsung Galaxy Fold, новинка від Huawei може складатися дисплеєм назовні, а не всередину.

У складеному вигляді Huawei Mate X має розмір діагоналі – 6,6 дюйма. У розкладеному – 8 дюймів. Зі зворотного боку в складеному стані дисплей менший – з діагоналлю 6,39 дюйма. Елементи управління розмістили на зворотному боці.

Huawei Mate X більший за аналог Samsung

Під час презентації представники Huawei порівняли із Samsung Galaxy Fold. Китайці зауважили, що зробили дисплей більшим, а сам смартфон – тоншим. Сканер відбитків пальців розмістили на бічній грані.

ЦІна. Huawei Mate X надійде у продаж в середині 2019 року за ціною 2299 євро (близько 70 500 гривень).

Huawei Mate X: відео

Nokia 9 PureView

24 лютого в рамках виставки MWC 2019 компанія Nokia офіційно представила свій "найочікуваніший смартфон" Nokia 9 PureView. Навколо флагманського смартфона було чимало чуток, при цьому багато з них підтвердились.

Читайте також: Визначили найкращий смартфон виставки MWC 2019

Цей смартфон отримав класичний набір флагмана – топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845, сканер відбитків пальців, вбудований під дисплей, захисне скло Gorilla Glass 6 тощо.

Nokia 9 PureView з 5 камерами

Унікальність. Та нашу увагу привертає камера. Це перший на ринку смартфон, що отримав одразу 5 модулів камери. Це 12-мегапіксельні модулі з оптикою Zeiss з апертурою f / 1.8, два з них монохромні. Також основна камера доповнена шостим модулем ToF.

Під час фотографування усі п'ять датчиків спрацьовують одночасно, захоплюючи зображення з різною експозицією, після чого спеціальний алгоритм зводить отриману інформацію в єдине зображення. Фронтальна камера одинарна, з роздільною здатністю модуля – 20 Мп.

Ціна. Вартість смартфона оцінена у 699 доларів (близько 18 900 гривень).

LG V50ThinQ 5G

Серед особливостей новинки можна виокремити подвійну фронтальну камеру, що поки рідкість для ринку. Вона складається із двох модулів – 8 Мп і 5 Мп. ОСновна камера теж подвійна з модулями на 12 Мп та 16 Мп.

LG V50ThinQ 5G отримав два екрани

Фішка. Більше уваги привертає не сам смартфон, а його чохол. ВІн має ще один екран LG Dual Screen, що значно розширює функціонал новинки. Це 6,2-дюймовий OLED-дисплей. Так, на обох екранах одночасно можуть бути запущені 2 додатки. Також його можна застосувати для ігрового режиму – на другому екрані можна відкрити віртуальний геймпад і зробити з нього ігрову консоль. До речі, основний екран має діагональ 6,4 дюйма.

Ціну смартфона наразі не повідомили.

Sony Xperia 1

Смартфон отримав 4К-дисплей із незвичним співвідношенням сторін – 21:9. Більшість виробників використовують стандарт 18:9 або 19:9. В результаті, корпус смартфона вийшов витягнутої форми.

Попри деяку критику, такий дизайн має переваги: під час веб-серфінгу на екрані відображається більше інформації. Також це дає змогу працювати із двома додатками одночасно. Окрім того, під час перегляду фільмів на екрані не відображатимуться чорні рамки, адже співвідношення 21:9 використовується під час зйомок кіно.

Sony Xperia 1 отримав витягнуту форму

Унікальрна камера. Варто відзначити і камери новинки. Основна камера Sony Xperia 1 має три модулі: 16-мегапіксельним надширококутний об’єктив для зйомки пейзажів, який доповнений 26-мегапіксельним універсальним об’єктивом, а третій модуль представлений 52-міліметровим телеоб’єктивом (який еквівалентний 35-мегапіксельному для повнокадрової матриці).

Ще одна фішка смартфонів Sony – кнопка запуску камери. Вона дає змогу відкрити додаток "камера" і одразу ж зробити знімок. До речі, фронтальна камера Sony Xperia 1 має роздільну здатність 8 Мп.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно