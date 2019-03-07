LG планує випустити революційно новий смартфон: деталі

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LG планує випустити смартфон, що розтягується
LG планує випустити смартфон, що розтягується / Android Headlines

Мережеві джерела опублікували новий патент компанії LG. Якщо вірити документам, південнокорейський виробник планує представити смартфон із доволі незвичною конструкцією, який до того ж зможе трансформуватися.

Особливості новинки. Як повідомляє Gizchina, LG проектує пристрій з дисплеєм, який розтягуватиметься. Очевидно, йдеться про застосування гнучкого екрану, який зможе скручуватися або загинатися всередину корпусу.

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Спеціальна конструкція дасть змогу користувачам збільшувати корисну площу сенсорної панелі розтягуванням пристрою. Причому, як можна бачити на ілюстраціях, змінювати розмір дисплея можна буде як по горизонталі, так і по вертикалі.

LG
Принцип роботи розробки від LG

Програмне забезпечення. Для смартфона, що розтягується, потрібна розробка нового програмного інтерфейсу, що враховує можливості пристрою і поточний режим використання. Пристрій зможе виводити додаткову інформацію в міру збільшення площі екрану. Крім того, можуть бути реалізовані нові функції багатозадачності.


Дата виходу смартфона, що розтягується від LG наразі невідома

Дата виходу. Втім, поки що смартфон, що розтягується, існує тільки на папері. Про те, коли подібні пристрої можуть з'явитися на комерційному ринку, поки, нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки LG
Джерело: 24 Канал
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