Що таке Likee: нова соціальна мережа штурмом захоплює молоду аудиторію

Мода на додатки для спілкування серед дітей змінюється дуже швидко, і батьки часто не встигають відстежити, де саме у віртуальному світі діти проводять більше часу. Одна з соціальних мереж, що стала особливо популярною серед дітей молодшого віку – Likee. Що це за додаток, як завантажити відео та створити маску, а також які переваги й недоліки приховує Likee – розповідаємо у нашому матеріалі.

Ми живемо у світі, в якому кожен місяць виходять нові смартфони, щотижня виходять телевізори, роботи, порохотяги, і кожен день виходить додаток і не один.

Сьогодні 24 канал розповість вам про додаток Likee, який став популярним не так давно, але вже завоював довіру користувачів, особливо це стосується наймолодшої аудиторії.

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Що таке Likee?Це соціальна мережа для обміну короткими відео, яка належить сінгапурській компанії BIGO Technology. Користувач може створити власне відео, додати музику з обширної фонотеки та анімовані стікери, а також різноманітні ефекти. Також можна створити власну маску та багато іншого.



Зняті відео з'являються в загальній стрічці та стрічці друзів, користувачі можуть залишати під відео лайки, коментарі й знімати відео-реакції у відповідь. Крім того, в Likee є функція трансляції в прямому ефірі.

Історія створення сервісу

Шлях до популярності соціальна мережа Likee розпочала у 2017 році з додатку для редагування відео під назвою Like. Його розробник компанія з Сінгапуру BIGO Technology спеціалізується на створенні й просуванні відеороликів та має понад 200 патентів у цій сфері.

Ця ж корпорація стала розробником платформи Live, що спеціалізується на онлайн трансляціях відеоконтенту. Спочатку продукт мав назву Like.Video, проте у 2018 році у нього з'явилася нова назва Likee. Яскравий успіх програми творці пояснюють правильністю вибору цільової аудиторії і постійною взаємодією з нею. Так на базі Like часто проводяться різноманітні конкурси та розіграші.

Здобутки Likee

Додаток завоював популярну премію Google Awards у номінації "Найкраща розважальна програма" у тому ж році, в якому з'явилося на ринку.

У 2019 додаток Likee отримав перше місце в рейтингу Google в номінації "Редактори відео та відеоплеєри", обігнавши такого гіганта, як YouTube.

Подібну нагороду Likee отримав App Store в категорії "Тренди". До цього додаток регулярно займав перші місцях в чартах iTunes в США.

Чому Likee такий популярний

Основною перевагою сервісу є функція 4D Magic, яка відразу ж завоювала серця користувачів. Аналогів цієї фішки немає поки у жодному з подібних редакторів та сервісів.

Likee – це повноцінний відеоредактор, що дозволяє створювати у високій якості кліпи із застосуванням штучного інтелекту й доповненої реальності. Попри те, що платформа існує не так давно, вийшло вже кілька десятків оновлень. Нові функції з'являються кілька разів на місяць, що набагато частіше, ніж у додатків аналогів.

Що може Likee

Функції програми поділені на п'ять розділів: "Стікери", "Магія музики", "Гра з діалогом", "Магія 4D" і "Суперсила". При зйомці можна вибрати швидкість запису і beauty-фільтри, які зроблять шкіру чистішою і очі більшими.

Стікери

Тут зібрані різноманітні маски й анімації, які можна додати до відео. Наприклад, різноманітні аксесуари або обличчя супергероїв й інших персонажів поп-культури. Їх тут більше ніж 150 штук.

"Магія музики"

У цьому режимі можна вибрати один з декількох стилів. Причому пресети містять не лише звуковий фрагмент, але й сценарій зі спецефектами, фільтрами та іншою постобробкою. У кадрі можна майже не рухатися, а вийде все одно динамічно й круто. Хороший варіант для тих, хто соромиться кривлятися на камеру.

"Гра з діалогом"

Тут можна зняти відео під певний звуковий фрагмент: заспівати якусь пісню або зіграти сцену з фільму. Список доступних фрагментів здається нескінченним: щоб догортати до кінця переліку – потрібно мати сильний терпець.

"Магія 4D" і "Суперсила"

Ці режими об'єднують спецефекти. Вони розпізнають положення тіла під час фільмування та вміють відокремлювати користувача від фону. Можна замінити фон, як при зйомці з хромакея, додати у відео епічну появу або зникнення, або ж зробити себе повелителем блискавок, каменів чи води. Можна навіть все відразу.

Також відео можна імпортувати з галереї. При імпорті велика частина функцій недоступна, але до завантаженого ролику можна підібрати фільтр або анімацію з пензлем у вигляді зірочок, сердечок або іскор.

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Як створити відео в Likee

Процес зйомки і постобробки займає всього кілька хвилин. Звичайно, можна вибирати спецефекти годинами, але тільки якщо вам так подобається. Зі своїми завданнями додаток справляється відмінно: він швидко працює (екранів з підвантаженням під час обробки взагалі немає), а інтерфейс не дозволяє заплутатися.

Це так само просто, як зняти історію в Instagram, тільки в Likee можна за кілька хвилин додати в ролик блискавки, іскри, зум-ефекти та рухливу музику, а не просто підписати відео і вибрати фільтр.

Рівень спецефектів, звичайно, не голлівудський, зате не потрібно нічому вчитися, щоб зняти динамічне і смішне відео з піснями, танцями, блискавками і вибухами.

Як зробити маску в Likee

Одразу створити та зробити доступною власну маску в Likee для всіх користувачів не вийде. Однак у вас є можливість запропонувати свої варіанти модераторам в листуванні, а вони самі виберуть що додати. Щоб вашу ідею прийняли, слід надати якісно промальовані ескізи.

Однак зробити власну маску можливо через сторонні програми. Процес досить непростий, але при дотриманні всіх правил у вас вийде ваше власне зображення.

Для початку слід підготувати текстури. Їх потрібно знайти в інтернеті або зробити у Photoshop. Зберегти їх важливо у форматі PNG, щоб залишився прозорий фон. В цей ескіз ви додаєте всі елементи, які хочете відобразити. Якщо ви не вмієте працювати в цій програмі, то слід завантажити готову текстуру з інтернету. Далі вам слід налаштувати синхронізацію. Для цього знадобиться FaceTracker – додаток, який "навчить" маску правильно реагувати на міміку обличчя. Після цього слід протестувати свою роботу. Тут чудово підійде програма Spark Ar на комп'ютері. Файл краще відправляти через USB. Якщо все підійшло, зробіть експорт і завантажуєте маску в Instagram.

Зазвичай цей процес займає до 10 днів, оскільки потрібне схвалення Facebook. Після схвалення, відкриваєте Instagram, записуєте ролик зі своєю анімацією і зберігаєте його в галерею. Звідти завантажуєте в Likee.

Небезпека пов'язана з використанням Likee

Як і будь-яка інша соціальна мережа – Likee слід використовувати з обережністю, адже існує низка ризиків, пов'язаних з оприлюдненням інформації. В першу чергу це те, що в гонитві за популярністю діти можуть публікувати відео, які в цілому публікувати не варто.

Зайва інформація

Головна загроза – це овершерінг, або зайва публікація даних про себе. Відео з квартири, поєднане з геотеги (в даній соцмережі показується як відстань до місця, де було знято відео), може зацікавити грабіжників. Скориставшись функцією пошуку відео поблизу, зловмисники можуть постаратися втертися до дитини в довіру, наприклад, під виглядом іншої дитини та дізнатися адресу і коли вдома бувають батьки.

Крім того, діти можуть розповідати в відео або показувати щось, що містить особисті дані. Наприклад, останнім часом діти активно хваляться фотографіями паспортів, де чітко видно особисту інформацію.

Відвертий контент

Нарешті, діти чудово вміють наслідувати, і часто приклад для наслідування не найкращий. У Likee часто можна натрапити на відео провокаційного змісту за участю дітей, зняті в гонитві за лайками. Ризики публікації таких відео очевидні: вони не лише потенційно залучають педофілів, але й можуть стати причиною цькування в школі.

Особливо уважно потрібно ставитися до трансляцій у прямому ефірі. Деякі люди використовують соцмережі з недобрими намірами, і Likee не виняток. Останнім часом суттєвою загрозою став грумінг, спроби витягнути з дітей матеріали еротичного змісту.

Шок-контент

В описі до додатку в App Store зазначено, що Likee може містити "матеріали, що викликають жах або страх". Крім того доволі поширеною в подібних соціальних мережах категорією матеріалів є відео з суїцидальними мотивами або елементами самоушкодження (self-harm), а також відео, що демонструють потенційно небезпечну поведінку.

Кілька відео навряд чи зможуть спонукати людину до суїциду, однак вони можуть стати поштовхом для тих, хто вже має проблеми в інших сферах життя (конфлікти з батьками, цькування у школі), і особливо це стосується самоушкодження.

Кібербулінг

Часто діти бувають жорстокими один до одного, особливо якщо одна дитина чимось відрізняється від інших. Зовнішність, зайва вага, національність, особливості мови, одяг – все це може стати причиною цькування.

Кібербулінгу, або цькування в інтернеті, особливо небезпечний: адже якщо цькування в школі припиняється хоча б на той час, коли дитина вдома, її інтернет-аналог переслідує дитини завжди. Це може стати причиною комплексів, психологічних проблем і може позначитися на навчанні й самопочутті.

Покупки всередині додатка

Ще один важливий момент, про який варто згадати в контексті безпеки, це магазин в додатку, де діти можуть витратити гроші. У Likee існує внутрішня валюта – боби й алмази. Їх можна витрачати, наприклад, на подарунки своїм улюбленим блогерам, щоб привернути їхню увагу. Коштує ця валюта недешево, а діти можуть не розуміти, що витрачають реальні гроші з платіжної карти батьків.

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Як захистити дитину

Слід наголосити, що повна заборона на використання соціальних мереж може призвести до того, що дитина буде відчувати себе позбавленою чогось, що є у її друзів та однокласників. Тому найважливіше – познайомити дитину з правилами безпеки у соцмережах і активно брати участь в її соціальному житті:

Якщо дитина хоче завести аккаунт в соцмережі, уважно ознайомтеся з віковими обмеженнями. Як правило, соцмережі не дозволяють реєструватися дітям молодшого віку, і на це є причини. Якщо ваша дитина неодмінно хоче користуватися цією соцмережею – займіться цим разом. Заведіть власний аккаунт, додайте дитину в друзі, переглядайте його відео, коментарі до них і список друзів, щоб бути в курсі того, що відбувається. Коментувати відео не варто – діти цього, як правило, соромляться. Знімайте відео разом, обговорюйте, який ефект найкрутіший і яка музика краще підходить до відео. Так ви не лише переконаєтеся, що дитина не опублікувала зайвого, але й весело проведете час разом. Розкажіть дитині, як поводитися, якщо він отримує повідомлення або коментарі з дивними пропозиціями або образами – в такому випадку він повинен звернутися за порадою до вас. Не сваріть дитину і не погрожуйте заборонами – у неї може з'явитися бажання завести таємний аккаунт і нічого вам не розповідати. Якщо ви зіткнулися з Кібербулінгом – внесіть аккаунт в чорний список і підтримайте дитину. Додатково можна поскаржитися на аккаунт (довгим натисканням на коментар), щоб зробити соцмережу безпечнішою для всіх. Пам'ятайте, що з тролями не варто вступати в дискусії. Виставте разом вірні налаштування приватності. Вимкніть можливість незнайомців писати особисті повідомлення і всі функції, пов'язані з геолокаціями. Щоб убезпечити себе від випадкових витрат на покупки всередині програми, додайте аккаунт дитини в сімейну групу та ввімкніть обов'язкове схвалення покупок.

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