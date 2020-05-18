Що таке Likee: нова соціальна мережа штурмом захоплює молоду аудиторію
Мода на додатки для спілкування серед дітей змінюється дуже швидко, і батьки часто не встигають відстежити, де саме у віртуальному світі діти проводять більше часу. Одна з соціальних мереж, що стала особливо популярною серед дітей молодшого віку – Likee. Що це за додаток, як завантажити відео та створити маску, а також які переваги й недоліки приховує Likee – розповідаємо у нашому матеріалі.
Ми живемо у світі, в якому кожен місяць виходять нові смартфони, щотижня виходять телевізори, роботи, порохотяги, і кожен день виходить додаток і не один.
Сьогодні 24 канал розповість вам про додаток Likee, який став популярним не так давно, але вже завоював довіру користувачів, особливо це стосується наймолодшої аудиторії.
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Що таке Likee?Це соціальна мережа для обміну короткими відео, яка належить сінгапурській компанії BIGO Technology. Користувач може створити власне відео, додати музику з обширної фонотеки та анімовані стікери, а також різноманітні ефекти. Також можна створити власну маску та багато іншого.
Зняті відео з'являються в загальній стрічці та стрічці друзів, користувачі можуть залишати під відео лайки, коментарі й знімати відео-реакції у відповідь. Крім того, в Likee є функція трансляції в прямому ефірі.
Історія створення сервісу
Шлях до популярності соціальна мережа Likee розпочала у 2017 році з додатку для редагування відео під назвою Like. Його розробник компанія з Сінгапуру BIGO Technology спеціалізується на створенні й просуванні відеороликів та має понад 200 патентів у цій сфері.
Ця ж корпорація стала розробником платформи Live, що спеціалізується на онлайн трансляціях відеоконтенту. Спочатку продукт мав назву Like.Video, проте у 2018 році у нього з'явилася нова назва Likee. Яскравий успіх програми творці пояснюють правильністю вибору цільової аудиторії і постійною взаємодією з нею. Так на базі Like часто проводяться різноманітні конкурси та розіграші.
Здобутки Likee
- Додаток завоював популярну премію Google Awards у номінації "Найкраща розважальна програма" у тому ж році, в якому з'явилося на ринку.
- У 2019 додаток Likee отримав перше місце в рейтингу Google в номінації "Редактори відео та відеоплеєри", обігнавши такого гіганта, як YouTube.
- Подібну нагороду Likee отримав App Store в категорії "Тренди". До цього додаток регулярно займав перші місцях в чартах iTunes в США.
Чому Likee такий популярний
Основною перевагою сервісу є функція 4D Magic, яка відразу ж завоювала серця користувачів. Аналогів цієї фішки немає поки у жодному з подібних редакторів та сервісів.
Likee – це повноцінний відеоредактор, що дозволяє створювати у високій якості кліпи із застосуванням штучного інтелекту й доповненої реальності. Попри те, що платформа існує не так давно, вийшло вже кілька десятків оновлень. Нові функції з'являються кілька разів на місяць, що набагато частіше, ніж у додатків аналогів.
Що може Likee
Функції програми поділені на п'ять розділів: "Стікери", "Магія музики", "Гра з діалогом", "Магія 4D" і "Суперсила". При зйомці можна вибрати швидкість запису і beauty-фільтри, які зроблять шкіру чистішою і очі більшими.
- Стікери
Тут зібрані різноманітні маски й анімації, які можна додати до відео. Наприклад, різноманітні аксесуари або обличчя супергероїв й інших персонажів поп-культури. Їх тут більше ніж 150 штук.
- "Магія музики"
У цьому режимі можна вибрати один з декількох стилів. Причому пресети містять не лише звуковий фрагмент, але й сценарій зі спецефектами, фільтрами та іншою постобробкою. У кадрі можна майже не рухатися, а вийде все одно динамічно й круто. Хороший варіант для тих, хто соромиться кривлятися на камеру.
- "Гра з діалогом"
Тут можна зняти відео під певний звуковий фрагмент: заспівати якусь пісню або зіграти сцену з фільму. Список доступних фрагментів здається нескінченним: щоб догортати до кінця переліку – потрібно мати сильний терпець.
- "Магія 4D" і "Суперсила"
Ці режими об'єднують спецефекти. Вони розпізнають положення тіла під час фільмування та вміють відокремлювати користувача від фону. Можна замінити фон, як при зйомці з хромакея, додати у відео епічну появу або зникнення, або ж зробити себе повелителем блискавок, каменів чи води. Можна навіть все відразу.
Також відео можна імпортувати з галереї. При імпорті велика частина функцій недоступна, але до завантаженого ролику можна підібрати фільтр або анімацію з пензлем у вигляді зірочок, сердечок або іскор.
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Як створити відео в Likee
Процес зйомки і постобробки займає всього кілька хвилин. Звичайно, можна вибирати спецефекти годинами, але тільки якщо вам так подобається. Зі своїми завданнями додаток справляється відмінно: він швидко працює (екранів з підвантаженням під час обробки взагалі немає), а інтерфейс не дозволяє заплутатися.
Це так само просто, як зняти історію в Instagram, тільки в Likee можна за кілька хвилин додати в ролик блискавки, іскри, зум-ефекти та рухливу музику, а не просто підписати відео і вибрати фільтр.
Рівень спецефектів, звичайно, не голлівудський, зате не потрібно нічому вчитися, щоб зняти динамічне і смішне відео з піснями, танцями, блискавками і вибухами.
Як зробити маску в Likee
Одразу створити та зробити доступною власну маску в Likee для всіх користувачів не вийде. Однак у вас є можливість запропонувати свої варіанти модераторам в листуванні, а вони самі виберуть що додати. Щоб вашу ідею прийняли, слід надати якісно промальовані ескізи.
Однак зробити власну маску можливо через сторонні програми. Процес досить непростий, але при дотриманні всіх правил у вас вийде ваше власне зображення.
- Для початку слід підготувати текстури. Їх потрібно знайти в інтернеті або зробити у Photoshop. Зберегти їх важливо у форматі PNG, щоб залишився прозорий фон. В цей ескіз ви додаєте всі елементи, які хочете відобразити. Якщо ви не вмієте працювати в цій програмі, то слід завантажити готову текстуру з інтернету.
- Далі вам слід налаштувати синхронізацію. Для цього знадобиться FaceTracker – додаток, який "навчить" маску правильно реагувати на міміку обличчя.
- Після цього слід протестувати свою роботу. Тут чудово підійде програма Spark Ar на комп'ютері. Файл краще відправляти через USB. Якщо все підійшло, зробіть експорт і завантажуєте маску в Instagram.
Зазвичай цей процес займає до 10 днів, оскільки потрібне схвалення Facebook. Після схвалення, відкриваєте Instagram, записуєте ролик зі своєю анімацією і зберігаєте його в галерею. Звідти завантажуєте в Likee.
Небезпека пов'язана з використанням Likee
Як і будь-яка інша соціальна мережа – Likee слід використовувати з обережністю, адже існує низка ризиків, пов'язаних з оприлюдненням інформації. В першу чергу це те, що в гонитві за популярністю діти можуть публікувати відео, які в цілому публікувати не варто.
- Зайва інформація
Головна загроза – це овершерінг, або зайва публікація даних про себе. Відео з квартири, поєднане з геотеги (в даній соцмережі показується як відстань до місця, де було знято відео), може зацікавити грабіжників. Скориставшись функцією пошуку відео поблизу, зловмисники можуть постаратися втертися до дитини в довіру, наприклад, під виглядом іншої дитини та дізнатися адресу і коли вдома бувають батьки.
Крім того, діти можуть розповідати в відео або показувати щось, що містить особисті дані. Наприклад, останнім часом діти активно хваляться фотографіями паспортів, де чітко видно особисту інформацію.
- Відвертий контент
Нарешті, діти чудово вміють наслідувати, і часто приклад для наслідування не найкращий. У Likee часто можна натрапити на відео провокаційного змісту за участю дітей, зняті в гонитві за лайками. Ризики публікації таких відео очевидні: вони не лише потенційно залучають педофілів, але й можуть стати причиною цькування в школі.
Особливо уважно потрібно ставитися до трансляцій у прямому ефірі. Деякі люди використовують соцмережі з недобрими намірами, і Likee не виняток. Останнім часом суттєвою загрозою став грумінг, спроби витягнути з дітей матеріали еротичного змісту.
- Шок-контент
В описі до додатку в App Store зазначено, що Likee може містити "матеріали, що викликають жах або страх". Крім того доволі поширеною в подібних соціальних мережах категорією матеріалів є відео з суїцидальними мотивами або елементами самоушкодження (self-harm), а також відео, що демонструють потенційно небезпечну поведінку.
Кілька відео навряд чи зможуть спонукати людину до суїциду, однак вони можуть стати поштовхом для тих, хто вже має проблеми в інших сферах життя (конфлікти з батьками, цькування у школі), і особливо це стосується самоушкодження.
- Кібербулінг
Часто діти бувають жорстокими один до одного, особливо якщо одна дитина чимось відрізняється від інших. Зовнішність, зайва вага, національність, особливості мови, одяг – все це може стати причиною цькування.
Кібербулінгу, або цькування в інтернеті, особливо небезпечний: адже якщо цькування в школі припиняється хоча б на той час, коли дитина вдома, її інтернет-аналог переслідує дитини завжди. Це може стати причиною комплексів, психологічних проблем і може позначитися на навчанні й самопочутті.
- Покупки всередині додатка
Ще один важливий момент, про який варто згадати в контексті безпеки, це магазин в додатку, де діти можуть витратити гроші. У Likee існує внутрішня валюта – боби й алмази. Їх можна витрачати, наприклад, на подарунки своїм улюбленим блогерам, щоб привернути їхню увагу. Коштує ця валюта недешево, а діти можуть не розуміти, що витрачають реальні гроші з платіжної карти батьків.
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Як захистити дитину
Слід наголосити, що повна заборона на використання соціальних мереж може призвести до того, що дитина буде відчувати себе позбавленою чогось, що є у її друзів та однокласників. Тому найважливіше – познайомити дитину з правилами безпеки у соцмережах і активно брати участь в її соціальному житті:
- Якщо дитина хоче завести аккаунт в соцмережі, уважно ознайомтеся з віковими обмеженнями. Як правило, соцмережі не дозволяють реєструватися дітям молодшого віку, і на це є причини.
- Якщо ваша дитина неодмінно хоче користуватися цією соцмережею – займіться цим разом. Заведіть власний аккаунт, додайте дитину в друзі, переглядайте його відео, коментарі до них і список друзів, щоб бути в курсі того, що відбувається. Коментувати відео не варто – діти цього, як правило, соромляться.
- Знімайте відео разом, обговорюйте, який ефект найкрутіший і яка музика краще підходить до відео. Так ви не лише переконаєтеся, що дитина не опублікувала зайвого, але й весело проведете час разом.
- Розкажіть дитині, як поводитися, якщо він отримує повідомлення або коментарі з дивними пропозиціями або образами – в такому випадку він повинен звернутися за порадою до вас. Не сваріть дитину і не погрожуйте заборонами – у неї може з'явитися бажання завести таємний аккаунт і нічого вам не розповідати. Якщо ви зіткнулися з Кібербулінгом – внесіть аккаунт в чорний список і підтримайте дитину. Додатково можна поскаржитися на аккаунт (довгим натисканням на коментар), щоб зробити соцмережу безпечнішою для всіх. Пам'ятайте, що з тролями не варто вступати в дискусії.
- Виставте разом вірні налаштування приватності. Вимкніть можливість незнайомців писати особисті повідомлення і всі функції, пов'язані з геолокаціями.
- Щоб убезпечити себе від випадкових витрат на покупки всередині програми, додайте аккаунт дитини в сімейну групу та ввімкніть обов'язкове схвалення покупок.
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