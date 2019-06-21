MacBook Pro становить серйозну небезпеку для користувачів

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MacBook Pro визнали небезпечним для користувачів
MacBook Pro визнали небезпечним для користувачів / unsplash

Незабаром після скандалу із MacBook Pro, який розгорівся минулого року, компанія Apple офіційно визнала проблему та внесла зміни в конструкцію нових моделей ноутбуків. Однак, власникам MacBook Pro доведеться знову звертатися до сервісних центрів.

Що сталося? Нагадаємо, після виходу в 2015 році 12-дюймового MacBook з новим механізмом клавіатури "метелик" користувачі почали масово скаржитися на залипання клавіш, а за статистикою ця клавіатура ламається удвічі частіше класичної.

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Нові проблеми офіційне рішення компанії. Як повідомляє Tom's Hardware, Apple оголосила про зняття з продажу та повернення партій MacBook Pro зразка середини 2015 року. Згідно з публікацією на офіційному сайті компанії, зазначені моделі схильні до ризику загоряння через проблеми зі вбудованим акумулятором.

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Всім власникам "проблемних" ноутбуків, куплених в період з вересня 2015 року по лютий 2017 року компанія пропонує безкоштовну заміну потенційно небезпечного компонента в авторизованих сервісних центрах. За наявною інформацією, така процедура займе від одного до двох тижнів.

Інші проблеми з пристроями. Раніше апаратні проблеми були виявлені і у більш свіжої моделі MacBookPro. Продуктивна начинка ноутбука на базі процесора Intel Core i9 швидко перегрівалася, істотно знижуючи тактову частоту CPU. Примітно, що представники Intel назвали таку поведінку пристрою нормальним.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple ноутбук MacBook
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