Маск оголосив дату презентації електромобіля Model Y

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CEO Tesla Ілон Маск а
CEO Tesla Ілон Маск а

CEO Tesla Ілон Маск анонсував офіційну презентацію електричного кросовера Model Y. Презентація відбудеться 14 березня під час спеціального заходу в LA Design Studio.

Інформацію про це Маск оприлюднив у своєму Twitter. Model Y стане доступнішою версією кросовера Model X.

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Що відомо про Model Y. Новинку можна вважати наступником "доступного" електрокару Model 3. Як заявив сам Маск, новинка стане більшою за Model 3 приблизно на 10%. При цьому запас ходу на одній зарядці акумуляторної батареї дещо знизиться. Також новий електромобіль буде на 10% дорожчим за Model 3.

Інші характеристики новинки Маск обіцяє розкрити вже під час презентації. Тоді ж мають назвати його вартість.

Масове виробництво нового кросовера розпочнеться наприкінці цього року, або вже на початку 2020 року.

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Теги: Новини Техно Техно Tesla Ілон Маск Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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