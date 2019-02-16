Медалі для Олімпіади 2020 зроблять із використаних смартфонів

Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року в ТОкіо підтвердив свої наміри використати електронні відходи для виготовлення медалей для спортсменів. Із викинутих смартфонів та тих, які здали на утилізацію, спеціалісти добудуть тонни бронзи, срібла та золота.

За запевненням представників комітету, громадськість, компанії по всій Японії, а також місцеві та закордонні спортсмени надали величезну підтримку, повідомляє The Verge.

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Суть ініціативи. В результаті ініціативи муніципальна влада зібрала близько 47 488 тонн електронних відходів. Сюди входять понад 5 мільйонів старих телефонів, які користувачі здали в магазинах місцевого оператора NTT DOCOMO.

Крім того, в поштових відділеннях та інших громадських закладах були встановлені пункти прийому старої техніки.



Логотипи Олімпіади та Паралімпіади 2020 в Токіо

Скільки вже видобули металу? Ще в червні минулого року спеціалісти видобули 2700 кілограм переробленої бронзи, а станом на жовтень 2018 року організатори відзвітували про видобуток 93,7% з необхідних 30,3 кілограм золота і 85,4% від 4100 кілограм срібла.

Комітет впевнений, що завдяки вже зібраним запасам він отримає достатньо матеріалів для створення медалей вже до 31 березня 2019 року.

Коли пройде Олімпіада? Відзначимо, літні Олімпійські ігри 2020 пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року в Токіо.

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