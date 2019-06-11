Microsoft анонсувала нове покоління геймпада Xbox Elite

Компанія Microsoft офіційно анонсувала друге покоління геймпада Xbox Elite на ігровій виставці E3 2019. Його повна назва – Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Як сказано на сайті Xbox, дизайн практично залишився як у попередника, окрім незвичної хрестовини.

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Характеристики. Всередині новинка зазнала куди більше змін. Зокрема, інженери додали нові тригерри і перемикачі, за допомогою яких можна налаштувати геймпад під себе: і механічно і програмно.

Геймпад Xbox Elite Wireless Controller Series 2: відео

З’єднання забезпечує остання версія стандарту Bluetooth. Xbox Elite 2 оснащений акумулятором, який може працювати до 40 годин на одному заряді. Зарядка здійснюється через порт USB-C.

Ззовні новинка мало чим відрізняється від попередника

Ціна. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 надійде у продаж 4 листопада. Його вартість становить 180 доларів (4 900 гривень).

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