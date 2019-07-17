Місячне затемнення 2019: фото Місяця з космосу

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Місячне затемнення 2019
Місячне затемнення 2019 / Фото з соцмереж

У ніч на 17 липня відбулось чергове місячне затемнення. Це було часткове затемнення, тобто лише частина Місяця потрапила у тінь Землі. Це явище можна було побачити практично на всій території нашої планети. При цьому видно було його навіть із космосу.

Так, астронавтка NASA Христина Кох, яка зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції, показала знімок місячного затемнення, яке зробила із космосу.

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"Дуже особливий досвід, щоб відчути часткове місячне затемнення під час історичного тижня Apollo50 (річниця виходу людини на Місяць, – ред.)", – прокоментувала знімок астронавтка.

Що таке часткове місячне затемнення? Це явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в напівтінь нашої планети. При такому типі частина Місяця лишається в півтіні, і освітлюється прямими сонячними променями. Як ми могли бачити у ніч на 17 липня.

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Теги: Новини Техно Техно Космос МКС Місяць
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