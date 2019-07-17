Місячне затемнення 2019: фото Місяця з космосу

У ніч на 17 липня відбулось чергове місячне затемнення. Це було часткове затемнення, тобто лише частина Місяця потрапила у тінь Землі. Це явище можна було побачити практично на всій території нашої планети. При цьому видно було його навіть із космосу.

Так, астронавтка NASA Христина Кох, яка зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції, показала знімок місячного затемнення, яке зробила із космосу. Дивіться також: Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж "Дуже особливий досвід, щоб відчути часткове місячне затемнення під час історичного тижня Apollo50 (річниця виходу людини на Місяць, – ред.)", – прокоментувала знімок астронавтка. The odds were in our favor on @Space_Station today



So special to experience a partial lunar eclipse during the historic week of #Apollo50th celebrations. Dreaming of the sights we’ll see on future #Artemis missions. pic.twitter.com/uYP1sq6XC9 — Christina H Koch (@Astro_Christina) July 17, 2019 Що таке часткове місячне затемнення? Це явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в напівтінь нашої планети. При такому типі частина Місяця лишається в півтіні, і освітлюється прямими сонячними променями. Як ми могли бачити у ніч на 17 липня. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно