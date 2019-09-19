На iPhone 11 Pro зняли фільм: неймовірне відео

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На iPhone 11 Pro зняли фільм
На iPhone 11 Pro зняли фільм / Фото з вільних джерел

До офіційного старту продажів iPhone 11 Pro залишилось кілька днів, однак в мережі вже з'явився перший фільм, який наглядно показує можливості потрійної основної камери смартфона. Автором короткометражки став відомий відеограф Енді То, який своєю роботою вразив навіть Тіма Кука.

Відправившись в Токіо, автор чотирихвилинного фільму постарався перенести на екран дивовижне життя, звички і метушню, в якій живуть мешканці японського мегаполісу, повідомляє 9to5mac.

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Пізніше роликом поділився в своєму Twitter-блозі глава компанії Apple Тім Кук, зазначивши, що Токіо – одне з його улюблених міст.

Я відправився в Токіо, щоб протестувати камеру iPhone 11 Pro. Посил відео в тому, щоб показати мою подорож по Японії. Я використовував стиль швидкого монтажу, який мені дуже подобається,
– зазначив автор фільму.

Особливості фільму та зйомки. Всі фрагменти отриманого відео зняли на iPhone 11 Pro за допомогою штатного додатку "Камера". Монтаж проводився в редакторі відео Final Cut Pro X для операційної системи macOS. Роздільна здатність короткометражки становить 4К при частоті 60 кадрів в секунду.

Перший фільм відзнятий на iPhone 11 Pro – дивіться відео

Ціна смартфона в Україні.Основна камера iPhone 11 Pro представлена ​​трьома сенсорами з роздільною здатністю по 12 мегапікселів. Вартість смартфона в Україні стартує від 34 999 гривень.

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Теги: Техно Новини Техно Apple Смартфони iPhone 11
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