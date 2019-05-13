NASA готує цікавий проект про Місяць: що про це відомо

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NASA готує цікавий проект про Місяць
NASA готує цікавий проект про Місяць / Amazonaws.com

NASA виступила з ініціативою зібрати спогади людей про час, коли космонавт Ніл Армстронг ступив на Місяць, і розповісти, де вони були влітку 1969-го. Космічне агентство готується до 50-ти річчя місії "Аполлон-11" – святкування почнеться 20 липня, і в рамках цієї підготовки просить громадськість надіслати аудіозаписи спогадів про історичну подію.

NASA планує використовувати деякі записи в своїх проектах в соціальних мережах, а також в рамках запланованого "аудіосеріалу", присвяченого дослідженню Місяця та місіям "Аполлон".

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Усні розповіді про подію від людей, які були безпосередньо залучені в місію, вже є. У NASA величезний архів інтерв'ю з учасниками місій і програм впродовж багатьох років. Наприклад, стенограма інтерв'ю з Нілом Армстронгом займає 106 сторінок. Але цей проект орієнтований на збір вражень звичайних людей, які були сторонніми спостерігачами.

Дивіться відео із пропозицією від NASA:

За даними NASA, близько 530 мільйонів людей дивилися пряму трансляцію першої посадки на Місяць. Деякі з них були занадто молоді, щоб пам'ятати про це, багато хто міг померти за п'ять минулих десятиліть, але все ще залишається значна кількість людей, які пам'ятають подію та готові розповісти про неї. До того ж агентство приймає і спогади про епоху місій "Аполлон" 1960-1972 років.

Зробити запис для проекту досить просто. Інструкції NASA припускають, що люди будуть використовувати смартфон для запису своїх спогадів і відповідати на кожне питання не більше двох хвилин. Потім потрібно просто відправити запис на електронну пошту: [email protected] разом з ім'ям та містом, у якому ви живете.

Вчені із NASA вже розпочали роботу над проектом
Вчені із NASA вже розпочали роботу над проектом

Поряд з інструкціями по запису у NASA є короткий список запропонованих питань, наприклад: "Що означають для вас дослідження?" Або "Коли думаєте про Місяць, що спадає на думку?", Або "Де ви були, коли люди вперше йшли по Місяці? Опишіть, з ким ви були, про що думали, про що панувала навколо атмосфера і про те, що ви відчували? ", або" Чи пам'ятаєте ви, що вам розповідали про космос в школі? Якщо так – то що? ".

Публіка зможе почути ці історії влітку 2019 року, коли врешті представлять проект під назвою "Дослідники NASA: Аполлон".

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Теги: Техно Новини Техно Космос NASA Місяць
Джерело: Техно 24
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