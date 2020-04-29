Наскільки захищені цифрові паспорти в Дія: що кажуть в Мінцифрі

Тиждень тому електронні паспорти (ID-картка та закордонний) стали офіційно доступні у застосунку Дія. В Україні е-паспорт має таку ж юридичну силу, як і фізичний, тож про зручність такого рішення не варто й згадувати. Але в багатьох виникає питання щодо безпеки даних.

Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, сторонні особи не можуть скористатись фото або скріншотом е-документа, адже цифрові документи вважають дійсними лише у застосунку Дія.

До теми Електронний паспорт запрацював в Україні: як його отримати в додатку Дія

Фото документів – не дійсне

Більше інформації про документ можна отримати за допомогою QR-коду (щоб відкрити код потрібно клікнути на конкретний документ). Систему роботи з QR-кодами розробили у партнерстві з однією з найбільших українських IT-компаній EPAM.

Пароль

Окрім того, при реєстрації у Дія користувач встановлює спеціальний код-пароль, також можна користуватися сканером відбитків пальців.

Тож навіть якщо смартфон потрапить до рук шахраїв, вони не отримають доступу до застосунку, а відтак і до документів.

Захист персональних даних

У Дія відображається інформація, яка є у державних реєстрах. Серверна частина Дії не зберігає інформації про користувачів. При цьому інформація в каналах передачі даних є у зашифрованому вигляді. Також на деяких етапах використовують технологію подвійного шифрування – ще вищий рівень захисту.

Як перевірити достовірність е-документа

Ми вже згадували, що фото або скріншот документа не можна вважати дійсним. Також варто звірити дату і час останнього оновлення застосунку (ця інформація під електронним документом).

Також достовірність документа можна перевірити за допомогою сканування QR-коду. QR-код діє протягом трьох хвилин, тож підробити його практично неможливо.

Де можна використовувати е-паспорт

Електронний паспорт в Україні є повноцінним аналогом паперового. Тож його можна використовувати там, де, зазвичай, потрібен звичайний фізичний документ.

Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом

Під час медичного обслуговування та банківських операцій

Для отримання адміністративних послуг

На пошті, під час отримання посилок, листів

Для покупки алкоголю чи тютюну

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно