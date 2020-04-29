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Наскільки захищені цифрові паспорти в Дія: що кажуть в Мінцифрі

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Е-паспорти можна завантажити у Дія
Е-паспорти можна завантажити у Дія / Скріншот

Тиждень тому електронні паспорти (ID-картка та закордонний) стали офіційно доступні у застосунку Дія. В Україні е-паспорт має таку ж юридичну силу, як і фізичний, тож про зручність такого рішення не варто й згадувати. Але в багатьох виникає питання щодо безпеки даних.

Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, сторонні особи не можуть скористатись фото або скріншотом е-документа, адже цифрові документи вважають дійсними лише у застосунку Дія.

До теми Електронний паспорт запрацював в Україні: як його отримати в додатку Дія

Фото документів – не дійсне

Більше інформації про документ можна отримати за допомогою QR-коду (щоб відкрити код потрібно клікнути на конкретний документ). Систему роботи з QR-кодами розробили у партнерстві з однією з найбільших українських IT-компаній EPAM.

Пароль

Окрім того, при реєстрації у Дія користувач встановлює спеціальний код-пароль, також можна користуватися сканером відбитків пальців.

Тож навіть якщо смартфон потрапить до рук шахраїв, вони не отримають доступу до застосунку, а відтак і до документів.

Захист персональних даних

У Дія відображається інформація, яка є у державних реєстрах. Серверна частина Дії не зберігає інформації про користувачів. При цьому інформація в каналах передачі даних є у зашифрованому вигляді. Також на деяких етапах використовують технологію подвійного шифрування – ще вищий рівень захисту.

Як перевірити достовірність е-документа

Ми вже згадували, що фото або скріншот документа не можна вважати дійсним. Також варто звірити дату і час останнього оновлення застосунку (ця інформація під електронним документом).

Також достовірність документа можна перевірити за допомогою сканування QR-коду. QR-код діє протягом трьох хвилин, тож підробити його практично неможливо.

Де можна використовувати е-паспорт

Електронний паспорт в Україні є повноцінним аналогом паперового. Тож його можна використовувати там, де, зазвичай, потрібен звичайний фізичний документ.

  • Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
  • Під час медичного обслуговування та банківських операцій
  • Для отримання адміністративних послуг
  • На пошті, під час отримання посилок, листів
  • Для покупки алкоголю чи тютюну
Автор: Ірина Полицька
Теги: Кібербезпека Міністерство цифрової трансформації Дія Новини Техно Техно Інтернет
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