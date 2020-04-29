Наскільки захищені цифрові паспорти в Дія: що кажуть в Мінцифрі
Тиждень тому електронні паспорти (ID-картка та закордонний) стали офіційно доступні у застосунку Дія. В Україні е-паспорт має таку ж юридичну силу, як і фізичний, тож про зручність такого рішення не варто й згадувати. Але в багатьох виникає питання щодо безпеки даних.
Як розповіли у Міністерстві цифрової трансформації, сторонні особи не можуть скористатись фото або скріншотом е-документа, адже цифрові документи вважають дійсними лише у застосунку Дія.
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Фото документів – не дійсне
Більше інформації про документ можна отримати за допомогою QR-коду (щоб відкрити код потрібно клікнути на конкретний документ). Систему роботи з QR-кодами розробили у партнерстві з однією з найбільших українських IT-компаній EPAM.
Пароль
Окрім того, при реєстрації у Дія користувач встановлює спеціальний код-пароль, також можна користуватися сканером відбитків пальців.
Тож навіть якщо смартфон потрапить до рук шахраїв, вони не отримають доступу до застосунку, а відтак і до документів.
Захист персональних даних
У Дія відображається інформація, яка є у державних реєстрах. Серверна частина Дії не зберігає інформації про користувачів. При цьому інформація в каналах передачі даних є у зашифрованому вигляді. Також на деяких етапах використовують технологію подвійного шифрування – ще вищий рівень захисту.
Як перевірити достовірність е-документа
Ми вже згадували, що фото або скріншот документа не можна вважати дійсним. Також варто звірити дату і час останнього оновлення застосунку (ця інформація під електронним документом).
Також достовірність документа можна перевірити за допомогою сканування QR-коду. QR-код діє протягом трьох хвилин, тож підробити його практично неможливо.
Де можна використовувати е-паспорт
Електронний паспорт в Україні є повноцінним аналогом паперового. Тож його можна використовувати там, де, зазвичай, потрібен звичайний фізичний документ.
- Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
- Під час медичного обслуговування та банківських операцій
- Для отримання адміністративних послуг
- На пошті, під час отримання посилок, листів
- Для покупки алкоголю чи тютюну
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