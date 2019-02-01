Найбільша колекція зламаних даних з’явилась в мережі

Велика база крадених даних користувачів з’явилася у мережі. У відкритому доступі опинились близько 2,2 мільярда унікальних логінів і паролів користувачів.

Як пише видання Wired, база була складена з різних масивів даних, які хакери викрали протягом останніх кількох років.

Найбільше персональних даних хакери отримали зі сховищ Yahoo, LinkedIn і Dropbox.

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За словами співробітника Інституту імені Хассе Платтнера в Німеччині Девіда Джагера, деякі частини даних могли бути отримані з допомогою автоматичного злому маловідомих сайтів. Тож частина паролів була опублікована вперше.

Цю базу даних отримав назву Collection #2-5.

"Це найбільша колекція зламаних даних, яку ми коли-небудь бачили", - заявив дослідник у сфері кібербезпеки Кріс Роуланд.

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