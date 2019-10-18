Найдорожчі бренди світу: експерти сформували рейтинг

Експерти Interbrand сформували рейтинг найдорожчих брендів світу. І як свідчать дані аналітиків, лідери рейтингу продовжують нарощувати свої прибутки.

Як свідчить рейтинг Interbrand, найдорожчим брендом є компанія Apple, вартість цієї марки за рік зросла на 9% і нині становить 234 мільярда доларів.

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На другій сходинці – корпорація Google. Вартість цього бренду зросла на 8% і зараз становить 167,6 мільярда доларів. Трійку лідерів замикає Amazon. Компанія показала стрибок одразу на 24%. Нині вартість бренду оцінюють у 125,3 мільярда доларів.

Далі у рейтингу техногігант Microsoft. Зростання вартості її бренду експерт оцінили у +17% або 109 мільярда доларів. На 5 сходинці компанія Coca-Cola. Цікаво, що донедавна корпорація очолювала цей рейтинг. Та нині ціна її бренду показує негативну тенденцію – -4% за останній рік. Зараз бренд Coca-Cola оцінили у 63,362 мільярда доларів.

На 6 місці ще один технологічний гігант – компанія Samsung. Її бренд показує несуттєве зростання – +2%. Експерти оцінили вартість бренду у 61,098 мільярда доларів.

Рейтинг найдорожчих брендів світу

На 7 місці бренд Toyota. Він показав +5% зростання вартості бренду – до 56,246 мільярда доларів. 8 місце – ще один автомобільний бренд Mercedes. Він теж має +5% до вартості бренду. Нині бренд оцінений у 50,832 мільярди доларів.

На 9 сходинці McDonalds – +4% до вартості бренду. Бренд компанії зараз коштує 45,362 мільярда доларів. А замикає першу десятку корпорація Disney з показником +11 за останній рік. Варітсь її бренду складає 44,352 мільярда доларів.

До речі, згідно із рейтингом BrandZ's 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands, найдорожчим брендом стала корпорація Amazon. За оцінками експертів, вартість цього бренду за рік зросла на 52% і досягла 315,5 мільярда доларів.

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