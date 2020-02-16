Найгірші фільми за мотивами ігор

Екранізація Sonic the Hedgehog, схоже не вдалася: оцінки критиків не обіцяють нічого хорошого. Однак, фільм про синього Їжака – не єдина невдала спроба адаптувати ігри.

Автори CNET вибрали 41 фільм, знятий за мотивами ігор, і вирішили дослідити, як у картин справи з оцінками критиків.

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Найкращі фільми

Справи, передбачувано, не дуже. Навіть у найкращої екранізації зі списку гнітюче низькі рейтинги: "Смертельна битва" 1995 року отримала всього 59 балів. Результат трохи гірше, але все одно не такий вже й поганий, у "Детектива Пікачу" – 53 бали. Нарешті, остання адаптація, чия оцінка перевалила за 50 ­– "Принц Персії".

Трейлер фільму "Смертельна битва" (1995 рік) – дивіться відео

Найгірші фільми

А ось у фільмів, які опинилися на верхівці списку найгірших екранізацій ігор, рейтинги куди більш низькі:

5 місце. Silent Hill: Revelation 3D ("Сайлент Хілл 2") – 16 балів

Silent Hill: Revelation 3D ("Сайлент Хілл 2") – 16 балів 4 місце. In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale ("В ім'я короля: Історія облоги підземелля") – 15 балів

In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale ("В ім'я короля: Історія облоги підземелля") – 15 балів 3 місце. House of the Dead ("Будинок мертвих") – 15 балів

House of the Dead ("Будинок мертвих") – 15 балів 2 місце. Mortal Kombat: Annihilation ("Смертельна битва 2: Винищення") – 11 балів

Mortal Kombat: Annihilation ("Смертельна битва 2: Винищення") – 11 балів 1 місце. Alone in the Dark ("Один в темряві") – 9 балів

Трейлер фільму "Один в темряві" – дивіться відео

Повний список фільмів можна знайти тут.

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