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Найгірші фільми за мотивами ігор

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Найгірші фільми за мотивами ігор / Unsplash

Екранізація Sonic the Hedgehog, схоже не вдалася: оцінки критиків не обіцяють нічого хорошого. Однак, фільм про синього Їжака – не єдина невдала спроба адаптувати ігри.

Автори CNET вибрали 41 фільм, знятий за мотивами ігор, і вирішили дослідити, як у картин справи з оцінками критиків.

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Найкращі фільми

Справи, передбачувано, не дуже. Навіть у найкращої екранізації зі списку гнітюче низькі рейтинги: "Смертельна битва" 1995 року отримала всього 59 балів. Результат трохи гірше, але все одно не такий вже й поганий, у "Детектива Пікачу" – 53 бали. Нарешті, остання адаптація, чия оцінка перевалила за 50 ­– "Принц Персії".

Трейлер фільму "Смертельна битва" (1995 рік) – дивіться відео

Найгірші фільми 

А ось у фільмів, які опинилися на верхівці списку найгірших екранізацій ігор, рейтинги куди більш низькі:

  • 5 місце. Silent Hill: Revelation 3D ("Сайлент Хілл 2") – 16 балів
  • 4 місце. In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale ("В ім'я короля: Історія облоги підземелля") – 15 балів
  • 3 місце. House of the Dead ("Будинок мертвих") – 15 балів
  • 2 місце. Mortal Kombat: Annihilation ("Смертельна битва 2: Винищення") – 11 балів
  • 1 місце. Alone in the Dark ("Один в темряві") – 9 балів

Трейлер фільму "Один в темряві" – дивіться відео

Повний список фільмів можна знайти тут.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Кіно Новини Техно Техно Ігри
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