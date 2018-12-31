Найкращий бюджетний смартфон року – рейтинг читачів Техно 24

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Найкращий бюджетний смартфон року
Найкращий бюджетний смартфон року / weforum.org

Ми вже провели опитування щодо найкращого флагманського смартфона 2018 року. Тепер прийшов час проаналізувати опитування щодо найкращого бюджетного телефону, що представили у 2018 року. На основі опитування, в кому взяли участь читачі Техно 24, ми сформували рейтинг.

Так, перше місце наші читачі віддали смартфонові Xiaomi Redmi Note 5. За цей пристрій проголосували одразу 35% читачів. Як відомо, цей пристрій працює на процесорі SoC Qualcomm Snapdragon 636. він отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 і 5 Мп, та селфі-камеру з роздільною здатністю на 13 Мп. Перевагою цього смартфона є й батарея, що має ємність 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

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На другому місці опинився пристрій від Huawei – Honor 8X. Він отримав 15% голосів читачів Техно 24. Пристрій працює на чіпі Kirin 710 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Основна камера подвійна: 20 і 2 МП, фронтальна – 16 Мп.

А на третій сходинці опинились одразу 2 смартфони – голоси читачів рівно розподілились між Samsung Galaxy A9 (2018) – це перший смартфон на ринку, що отримав одразу 4 модулі основної камери; та Xiaomi Mi A2, що працює на 8-яденому чіпі Snapdragon 660 та має основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп і селфі-камеру з роздільною здатністю 20 Мп.

До речі, голосування і досі триває. Ви можете перейти за посиланням і віддати свій голос за фаворита.

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Теги: Техно Рейтинги Смартфони
Джерело: Техно
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