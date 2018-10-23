Не покемонами єдиними: створили гру, де католики зможуть шукати Христа та апостолів

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Гра Follow JC Go
Гра Follow JC Go / Screenshot

Католицька організація Fundación Ramón Pané розробила аналог Pokémon Go для релігійних людей – гру Follow JC Go, в якій треба шукати Ісуса Христа та апостолів.

Завантажити додаток можна безкоштовно в App Store і Google Play, пише Platfor.ma.

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Гра пропонує зібрати цілу команду Євангелізації, або eTeam. Так, "зустріти" можна не тільки Христа, але й інших видатних персонажів Біблії, пророків, святих і християн.

Завдання можуть бути як індивідуальними, так і груповими. Крім того, з учасниками гри можна зустрітись на релігійних заходах і офлайн. 

Зазначимо, що першим у грі зареєструвався папа Франциск.

Відео: гра Follow JC Go

 

Теги: Техно Ігри Релігія
Джерело: Техно
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