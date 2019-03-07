Не все так райдужно: смартфони Samsung Galaxy S10 перевірили на придатність до ремонту

В руки експертів ресурсу iFixit потрапила лінійка нових смартфонів Samsung Galaxy S10. Спеціалісти порталу повністю розібрали флагманські девайси та перевірили якість їх збірки і ремонтопридатність.

Як повідомляє 4PDA, незважаючи на велику кількість клею, який утримує задню кришку, її демонтаж у всіх трьох випадках не склав великих проблем, а від'єднання системної плати зайняло зовсім небагато часу.

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Однак на цьому легка частина розбирання закінчилася – згідно зі звітом iFixit, порт USB Type-C у кожної моделі припаяний до материнської плати, і його заміна стане складною процедурою. Акумулятори смартфонів щільно приклеєні до корпусу, що ускладнює можливість їх зняття.

Найбільшою проблемою експерти назвали ультразвуковий датчик відбитків пальців, вбудований в дисплей пристрою. Він настільки щільно інтегрований в матрицю, що в разі точкового пошкодження скла в районі площі сканера потрібно буде замінити весь екран.

Samsung Galaxy S10 повністю розібрали – дивіться відео

У Samsung Galaxy S10e датчик знаходиться в кнопці включення, однак в iFixit відзначили, що його розташування також несе ризик поломки для дисплея, який знадобиться демонтувати для доступу до модуля.

По завершенні розбирання експерти оцінили ремонтопридатність новинок на 3 з 10 балів – на один бал менше, ніж отримав минулорічний Samsung Galaxy S9.

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