Неймовірний смартфон Vivo Apex 2020 вражає своїми параметрами, але купити його не вийде

Vivo Apex 2020 року – той випадок, коли в одному смартфоні реалізовано відразу стільки нових рішень, скільки часом немає у всіх смартфонах інших брендів за цілий рік. Сьогодні Vivo нарешті представила цей пристрій.

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Особливості Vivo Apex 2020

По-перше, цей апарат отримав екран-водоспад, який максимально загнутий на бічні грані (кут 120°). По-друге, смартфон отримав неймовірну 120-ватну зарядку і ще більш вражаючу 60-ватну бездротову зарядку.

По-третє, Vivo Apex 2020 оснащений перископною камерою, яка відрізняється від тих, які вже можна знайти в серійних моделях. У всіх існуючих сьогодні смартфонах з такою камерою вона має фіксовану фокусну відстань. Всі інші варіанти наближення реалізовані за допомогою програмного забезпечення, зазначає GSM Arena.

У випаду Vivo Apex 2020 року, якщо судити з написів на самому смартфоні, ми отримаємо 16-мегапіксельну камеру з оптичним зумом від 5х до 7,5х. Зазначається, що система лінз включає дві групи нерухомих лінз і дві групи рухомих. Крім того, основна 48-мегапіксельна камера отримала ще й суперстабілізацію.

Фото Vivo Apex 2020



Vivo APEX 2020 справжній комбайн технологій

Ну і вишенькою на торті є підекранна фронтальна камера. Якщо говорити про інші параметри, то новинка отримала екран діагоналлю 6,45 дюйма, SoC Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті.

Vivo APEX 2020 concept phone is officially unveiled



• 6.45” 120° FullView Edgeless Display

• In-Display 16MP Camera ?

• 48MP Gimbal-Stabilizing Camera

• 60W Wireless Super FlashCharge

• 5x-7.5x Continuous Optical Zoom

• Snapdragon 865, 5G, 12GB + 256GB



• NOT FOR SALE pic.twitter.com/1mNY07ANws — Ben Geskin (@BenGeskin) February 28, 2020

На жаль, Vivo Apex 2020 року, як і його попередник, є лише концептом для демонстрації технологій. Втім, щось з показаного Vivo цілком може реалізувати в моделі Nex 4.

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