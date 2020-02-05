Нейромережа покращила легандарний фільм 1895 року: відео

"Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота" – один із найвідоміших фільмів в історії кінематографу. Короткометражку, яку зняли ще в 1895 році, вирішили дещо модернізувати за домогою алгоритмів штучного інтелекту.

Блогер Денис Ширяєв обробив шедевр братів Люм'єр у відповідності зі стандартами XXI століття, повідомляє ArsTechnica.

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Для цього Ширяєв використовував додаток Gigapixel AI, що здатний підвищувати якість відео і фотографій за допомогою обчислювальної потужності нейронних мереж. Технології машинного навчання дають змогу програмі "домальовувати" відсутні деталі, що робить зображення більш реалістичним.

Нейронна мережа аналізує тисячі фотопар, щоб визначити втрачені деталі. Алгоритм вчиться "вставляти" інформацію в нові зображення на основі отриманих даних, ефективно додаючи нові деталі до зображення,

– зазначають розробники програми.

Фільм "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота" (1895 рік) в роздільній здатності 4К – дивіться відео

Опублікований ентузіастом ролик також вийшов набагато більш плавним порівняно зі своїм "предком" – для наочної оцінки якості роботи нейромережі можна попередньо ознайомитися з оригінальним відеорядом.

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