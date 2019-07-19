Nokia готує кнопковий смартфон на Android: фото

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Nokia готує кнопковий смартфон на Android
Nokia готує кнопковий смартфон на Android / stoneforest.ru

Компанія HMD Global готує до виходу новий кнопковий телефон під брендом Nokia. Цей телефон буде працювати на базі спеціальної версії операційної системи Android, яка, може замінити KaiOS в сегменті класичних апаратів.

Як пише видання 9to5google.com, інформація про телефон на базі Android буде помітно відрізнятися від смарфтонів. 

Телефон не матиме сенсорного екрану. Замість цього навігація буде здійснюватися за допомогою традиційної d-pad, кнопок з боків і цифровий клавіатури.

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В мережі вже навіть з'явилося зображення телефону з функцією Android. На фото у верхній частині екрану можна побачити стандартний значок мікрофона Google, який може вказувати на легкий доступ до Google Assistant, хоча Google також використовував цей мікрофон для звичайного голосового пошуку. 

Nokia

Телефон зараз у розробці

Також є ряд значків додатків, які виглядають як значки на панелі додатків Google. З видимих ​​додатків три – це Camera, Chrome і YouTube.

А на верхньому і нижньому краях пристрою можна побачити традиційний для користувача інтерфейс телефону з сигналом, батареєю і часом вгорі, а також три варіанти внизу, до яких найбільш ймовірно отримати доступ при натисканні кнопки.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Nokia
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