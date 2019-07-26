Nokia випустила новий кнопковий смартфон з 4G

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Nokia випустила новий кнопковий смартфон з 4G
Nokia випустила новий кнопковий смартфон з 4G

Компанія HMD Global, якій належить бренд телефонів Nokia, представила свій новий кнопковий телефон Nokia 220 4G. Особливістю новинки стала наявність технології 4G (як можна здогадатись із назви).

Більше того, телефон може забезпечити роздачу інтернету 4G для інших телефонів чи ноутбука. Окрім того, на ньому можна використовувати спеціальні застосунки популярних соцмереж.

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Характеристики. Телефон отримав 2,4-дюймовий QQVGA кольоровий дисплей із роздільною здатністю 120х160 пікселів.

Він отримав 16 МБ оперативної пам’яті і накопичувач на 24 МБ. Ємність батареї становить 1200 мАг (зарядка через microUSB), чого вистачить для 6,3 години безперервної розмови або аж на 27 днів у режимі очікування.

Nokia 220 4G

Nokia 220 підтримує технологію 4G 

Також тут є VGA-камера з LED-спалахом, який може виконувати роль ліхтарика.

Ціна. Вартість Nokia 220 4G складе приблизно 40 євро (1 100 гривень). Він надійде у продаж в середині серпня.

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Теги: Смартфони Техно Новини Техно Nokia
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