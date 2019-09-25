Нова уразливість: хакери можуть отримати повний контроль над комп’ютером

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Хакери можуть отримати повний контроль над комп’ютером
Хакери можуть отримати повний контроль над комп’ютером / aithority.com

Дослідники безпеки з SafeBreach виявили критичну уразливість, що дає змогу хакерам отримати повний контроль над комп’ютером користувача. Ця уразливість має назву Bitdefender 2020.

Як пише techradar.com, уразливість Bitdefender 2020 дійсно критична.

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Бібліотека динамічного компонування (DLL), що завантажується в пам’ять програмним забезпеченням, не має засобів захисту, щоб гарантувати, що вона дійсно належить компанії. Тобто хакери можуть створювати свої власні DLL і впроваджувати їх в програмне забезпечення за допомогою кібер-експлойта, відомого як викрадення DLL.

Більше того, антивірусне програмне забезпечення Bitdefender завантажує бібліотеку DLL щоразу, як вона перезапускается. Тож якщо шкідливий код був впроваджений у ПЗ, він діятиме постійно, при цьому його практично неможливо відстежити.

Після того як зловмисник отримає доступ до системи користувача через уразливість в ПЗ, він зможе отримати доступ майже до всіх файлів і процесів пристрою.

Є й хороша новинка – уразливість зачіпає тільки безкоштовну версію антивірусу компанії. Bitdefender також випустив патч для виправлення помилки.

Що відомо про Bitdefender? Це румунська компанія, яка розробляє та випускає антивірусні програми та антиспамові рішення. Ці програми використовують у понад 150 країнах світу. У 2015 році компанія займала перше місце за кількістю проданих ліцензій на свою антивірусну технологію.

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Теги: хакери Новини Техно Техно Інтернет
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