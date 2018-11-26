Нові деталі про Samsung Galaxy S10: смартфон отримає рекордну оперативку

Точної дати презентації нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 досі не називають, при цьому в мережі з’являються все нові факти про пристрій.

Так, як пише видання Gizchina, новий смартфон отримає рекордний об’єм оперативної пам’яті – 12 ГБ. Крім того на вибір у користувача будуть дві модифікації з накопичувачами на 512 ГБ і 1 ТБ.

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Також, за чутками, Galaxy S10 буде оснащений екраном діагоналлю 6,7 дюймів та отвором для селфі-камери. Топова модифікація матиме керамічну задню кришку.

За попередніми даними, Galaxy S10 представлять у лютому, а його 5G-версію — в березні.

Крім того, як раніше писав Техно 24, Galaxy S10 може отримати одразу 6 модулів камер – 4 датчики основної камери та 2 фронтальної. Сканер відбитків пальців буде вбудований в екран.

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