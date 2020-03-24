Нові мікросхеми Samsung збільшать автономність бездротових навушників

Компанія Samsung Electronics оголосила про масовий випуск інтегральних мікросхем управління електроживленням (PMIC). За заявою виробника мікросхеми розроблені спеціально для використання в бездротових навушниках і здатні значно продовжити час їх автономної роботи.

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Особливості нових мікросхем

Мікросхеми представлені ​​двома складовими, зазначають в Samsung, а саме:

MUB01 міститься всередині самих навушників Galaxy Buds+. Вона об'єднує в собі п'ять окремих компонентів в одну плату. Таке рішення дозволить зменшити розмір вкладишів, залишивши більше простору для батареї – це, своєю чергою, збільшить автономність гаджета.

міститься всередині самих навушників Galaxy Buds+. Вона об'єднує в собі п'ять окремих компонентів в одну плату. Таке рішення дозволить зменшити розмір вкладишів, залишивши більше простору для батареї – це, своєю чергою, збільшить автономність гаджета. MUA01 розташована в корпусі для зарядки і також створена шляхом інтеграції 10 компонентів в один чіп. PMIC містить мікроконтроллерний блок (MCU) і вбудовану флеш-пам'ять (eFlash), що дає можливість зміни прошивки для коректної роботи сторонніх додатків. Крім того, MUA01 підтримує як провідну, так і бездротову зарядку.

Перші в галузі комплексні рішення з управління живленням від Samsung, оптимізовані для пристроїв TWS, дозволять виробникам створювати нові додатки з більшою гнучкістю,

– зазначив старший віцепрезидент з маркетингу Samsung Electronics Дон-Хо Шин.

Завдяки підтримці зв'язку по лінії електропередачі PLC нові мікросхеми можуть зв'язуватися між собою через контакти для зарядки. Це дозволяє зарядному кейсу і навушникам обмінюватися важливою інформацією, такою як рівень місткості батареї і відомості про те, чи вставлені навушники в чохол.

Виробництво нових мікросхем

Чіпи MUA01 і MUB01 вже надійшли в масове виробництво, список моделей аксесуарів на їх базі, крім Galaxy Buds +, стане відомий пізніше.

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