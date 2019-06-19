Новий Apple Watch отримає важливу функцію, що може врятувати життя

Під час розробки Apple Watch розробники великий акцент роблять на моніторинг здоров’я користувача. Так, Apple Watch вміють робити електрокардіограму та фіксувати падіння користувача і відправляти повідомлення у екстрену службу.

Як пише pingvin.pro, нове покоління Apple Watch отримає ще одну важливу для здоров’я функцію – моніторинг рівня цукру у крові. Для цього корпорація почала співпрацювати з компанією Dexcom, яка займається випуском глюкометрів.

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Більше того, джерела запевняють, що це буде новітній метод, який не потребуватиме проколу у пальця.

Нібито, сам Тім Кук займається тестуванням цього протипу годинника.

Чому ця функція важлива. Люди, що хворіють на цукровий діабет, повинні щодня проводити моніторинг рівня глюкози в крові. Для них це життєво важливо, адже різкі стрибки рівня цукру можуть призвести до коми і навіть до смерті.

Потрібне таке обстеження для звичайних людей. Адже від рівня цукру залежить їхнє самопочуття. Також такий замір допоможе користувачам збалансувати харчування.

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