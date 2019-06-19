Новий Apple Watch отримає важливу функцію, що може врятувати життя

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Apple Watch 5: корисні функції
Apple Watch 5: корисні функції / pocket-lint.com

Під час розробки Apple Watch розробники великий акцент роблять на моніторинг здоров’я користувача. Так, Apple Watch вміють робити електрокардіограму та фіксувати падіння користувача і відправляти повідомлення у екстрену службу.

Як пише pingvin.pro, нове покоління Apple Watch отримає ще одну важливу для здоров’я функцію – моніторинг рівня цукру у крові. Для цього корпорація почала співпрацювати з компанією Dexcom, яка займається випуском глюкометрів.

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Більше того, джерела запевняють, що це буде новітній метод, який не потребуватиме проколу у пальця.

Нібито, сам Тім Кук займається тестуванням цього протипу годинника.

Чому ця функція важлива. Люди, що хворіють на цукровий діабет, повинні щодня проводити моніторинг рівня глюкози в крові. Для них це життєво важливо, адже різкі стрибки рівня цукру можуть призвести до коми і навіть до смерті.

Потрібне таке обстеження для звичайних людей. Адже від рівня цукру залежить їхнє самопочуття. Також такий замір допоможе користувачам збалансувати харчування.

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Теги: Техно Новини Техно Здоров'я Новини Здоров'я Ґаджети Розумний годинник Apple Діабет
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