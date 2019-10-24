Новий кліп Селени Гомес зняли на iPhone 11 Pro: відео зі зйомок
Американська поп-співачка Селена Гомес випустила кліп на пісню з нового альбому. Як виявилося пізніше, весь відеоряд відзняли на нещодавно представлений iPhone 11 Pro.
Інформація про кліп на пісню Lose You to Love Me з'явилася на офіційному YouTube-каналі компанії Apple. У ролику йдеться, що відео було знято повністю на iPhone 11 Pro, повідомляє 9to5mac.
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Відео Apple про кліп Селени Гомес – Lose You to Love Me: дивіться ролик
Сама співачка також опублікувала в Twiiter повідомлення, позначивши його відповідним тегом #ShotOniPhone.
У мережі також з'явилося відео з демонстрацією знімального процесу. На ньому видно, що смартфон встановлений на штативі позаду співачки.
Відео зі зйомок кліпу Селени Гомес – Lose You to Love Me: дивіться ролик
Звичайно, під час зйомки застосовувалося професійне обладнання, включаючи світло і мікрофони, а відео пройшло обробку, але підсумковий результат все ж нічим не поступається кліпам, знятим на камери.
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