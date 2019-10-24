Новий кліп Селени Гомес зняли на iPhone 11 Pro: відео зі зйомок

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Новий кліп Селени Гомес зняли на iPhone 11 Pro
Новий кліп Селени Гомес зняли на iPhone 11 Pro / Скріншот з відео

Американська поп-співачка Селена Гомес випустила кліп на пісню з нового альбому. Як виявилося пізніше, весь відеоряд відзняли на нещодавно представлений iPhone 11 Pro.

Інформація про кліп на пісню Lose You to Love Me з'явилася на офіційному YouTube-каналі компанії Apple. У ролику йдеться, що відео було знято повністю на iPhone 11 Pro, повідомляє 9to5mac.

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Відео Apple про кліп Селени Гомес – Lose You to Love Me: дивіться ролик

Сама співачка також опублікувала в Twiiter повідомлення, позначивши його відповідним тегом #ShotOniPhone.

У мережі також з'явилося відео з демонстрацією знімального процесу. На ньому видно, що смартфон встановлений на штативі позаду співачки.

Відео зі зйомок кліпу Селени Гомес – Lose You to Love Me: дивіться ролик

Звичайно, під час зйомки застосовувалося професійне обладнання, включаючи світло і мікрофони, а відео пройшло обробку, але підсумковий результат все ж нічим не поступається кліпам, знятим на камери.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно LifeStyle Смартфони Новини Техно Селена Гомес iPhone iPhone 11 Apple
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