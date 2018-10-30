Apple нарешті оновила MacBook Air

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Apple оновила MacBook Air
Apple оновила MacBook Air / 24 Канал

Під час презентації Apple нарешті оновила лінійку своїх найдоступніших ноутбуків – MacBook Air. Цікаво, що назву вирішили не змінювати зовсім. Оновлення цього макбука користувачі чекали 10 років.

Дизайн MacBook Air

Більшість фанатів очікували, що новий MacBook Air отримає якісніший екран, і їхні сподівання виправдались – новинка отримала Retina дисплей з діагоналлю 13,3 дюйма. Корпус виготовлений із алюмінію, як наголошують розробники, це 100% перероблений алюміній.

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Новинка 10% тонша від попередника. Вага – трохи більше кілограма. MacBook Air доступний у трьох кольорах: золотому, срібному та космічному срібному.

MacBook Air

MacBook Air надійде у продаж 7 листопада

Характеристики MacBook Air

Новинка буде працювати на процесорі Intel Core i5 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Вбудований SSD-накопичувач – 128 ГБ.

Пристрій також оснащений функцією Touch ID, тобто розблокувати ноутбук можна без паролю. Крім того, новинка отримала FaceTime камеру та підтримку голосового помічника Siri.

MacBook Air оснащений новим поколінням клавіатури butterfly, яка стала у 4 рази стабільнішою, ніж у попередніх моделей.

Також, інженери запевняють, що звук став на 25% гучніший і у два рази збільшився ефект басів.

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Попередня версія була добре відома своєю потужною батареєю, тож у оновленому ноутбуці акумулятор не гірший – на одному заряді пристрій має працювати весь день.

MacBook Air

MacBook Air доступний у 3 кольорах 

Ціна MacBook Air

Рекомендована ціна новинки 1199 доларів (це 33 600 гривень). Звісно, в Україні пристрій буде коштувати дорожче. Ноутбук вже доступний для попереднього замовлення. Офіційно пристрій надійде у продаж 7 листопада.

Презентація MacBook Air – дивіться відео

 

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Теги: Техно Apple ноутбук Ґаджети
Джерело: Техно
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