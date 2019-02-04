Новий смартфон Samsung Galaxy A90 "запозичить" фішку китайських брендів
На початку літа минулого року китайська компанія Vivo представила свій новий смартфон NEX. Цікавою фішкою цього девайсу стала наявність висувної селфі-камери. Це дало змогу збільшили площу дисплею. Тож інші виробники теж почали використовувати такий дизайн.
Як пише видання gizchina, такий дизайн використає і компанія Samsung у новому флагманському смартфоні Galaxy A90.
Як повідомив інсайдер Ice universe, Galaxy A90 стане першим смартфоном компанії, що отримає висувну фронтальну камеру.
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Що ще відомо. За чутками, Samsung Galaxy A90 буде мати сканер відбитків пальців, вбудований в дисплей. Щодо інших характеристик, а також дати презентації наразі інформації немає.
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