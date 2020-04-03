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Очільник Xbox покепкував над Sony через характеристики PlayStation 5

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Філ Спенсер / Getty Images

Технічні характеристики PlayStation 5 могли викликати злісну усмішку у всіх ненависників компанії Sony: нова консоль програє "битву" із головним конкурентом – Xbox Series X. Тепер же жарти у бік японського виробника полетіли від очільника Xbox Філа Спенсера.

Велике інтерв'ю Спенсера

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Глава Xbox дав величезне інтерв'ю представникам порталу IGN і під час бесіди не упустив можливості підколоти конкурентів і похизуватися досягненнями своєї команди.

Коли я побачив виступ конкурентів, я почав вважати зроблені нами вибори ще більш правильними. Взагалі-то, я очікував, що саме так все і буде. Наша команда інженерів ... Я дуже в ній впевнений. І ціни у нас теж хорошими будуть. Я дуже радію нашій ціновій політиці і обчислювальним потужностям, які отримають користувачі. Я впевнений взагалі у всій нашій стратегії. Я думаю, це безпрограшний план,
– заявив Спенсер.

Звичайно ж, подробиці свого "безпрограшного плану" Філ Спенсер поки не розкриває. Але судячи з його заяви, у глави Xbox є якась тактика, і він її дотримується.

Інтерв'ю Філа Спенсера – дивіться відео

Коли представлять нові консолі

Зауважимо, вихід консолей нового покоління Xbox Series X і PlayStation 5 намічений на кінець 2020 року. Обидві приставки повинні надійти в продаж в період зимових свят.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Ігри Новини Техно PlayStation Sony Microsoft Xbox IT-бізнес Техно
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