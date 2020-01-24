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Огляд ноутбука Lenovo YOGA S940: продуктивність у вишуканому дизайні

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Lenovo YOGA S940: огляд, фото, характеристики, ціна / Техно 24

У своєму асортименті компанія Lenovo має різні лінійки ноутбуків на будь-який смак користувачів. Зокрема, лінійка YOGA примітна своїми характеристиками та неймовірним дизайном. Саме про такий преміальний ультрабук і піде мова далі.

До редакції Техно 24 потрапив і справді унікальний продукт компанії Lenovo – ультрабук YOGA S940. Ми вирішили розповісти вам про всі переваги цього пристрою.

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Розпочнемо, напевно, із дизайну. Новинка виконана із алюмінію та має матовий сірий колір. Зауважимо, такий матеріал, на нашу думку, доволі практичний, адже на ньому не залишаються відбитки і потряпини будуть менш помітними.

Вага пристрою – 1,2 кілограма, а товщина всього 12,2 міліметра. Він дуже легкий і його зручно носити із собою. Якщо ви любите працювати за межами офісу, або ж хочете обрати ноутбук, який завжди може бути під рукою, тоді YOGA S940 незамінний помічник.

Lenovo Yoga S940
Роз'єми та товщина ноутбука

Одна із головних особливостей YOGA S940 – загнутий по краях дисплей. До слова, це перший в світі ноутбук, в якому застосували подібну технологію. Завдяки такому рішенню здається, що пристрій абсолютно немає рамок, хоча вони й без того дуже незначні.

Діагональ дисплея YOGA S940 становить 14 дюймів із роздільною здатністю Full HD (1920x1080). Він виконаний за технологією IPS, має глянцеве покриття.

Lenovo Yoga S940
Ноутбук має загнуті края дисплея

Якщо говорити про загальне враження від використання дисплея, то воно дуже приємне. Кольори залишаються яскравими та насиченими і не надто дратують око.

YOGA S940 отримав 4-ядерний процесор Intel Core i5-8265U (1,6 – 3,9 Ггц), 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 1 ТБ. Серед доступних роз'ємів:

  • 1 порт USB 3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps)
  • 2 порти USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps)
  • 3,5-міліметровий аудіороз'єм під навушники.

Тому, якщо ви активно використовуєте флеш-накопичувачі або надаєте перевагу дротовому підключенню до інтернету чи часто підключаєте проектор, то доведеться обзавестися спеціальним перехідником.

Lenovo Yoga S940
Роз'єми девайса

Ще одна цікава особливість YOGA S940 – стереодинаміки. Звучать вони дійсно добре: приємно слухати музику чи переглядати відео та фільми.

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Акумулятор тут має ємність 52 Вт⋅год, що забезпечує до 15 годин роботи ноутбука. При помірному використанні та навантаженні він може забезпечити навіть більший час автономної роботи. При високих навантаженнях ноутбук розряджається швидше, однак ця різниця у часі роботи не критична. До того ж, під час високопродуктивних задач пристрій нагрівається.

Крім продуктивного заліза YOGA S940 отримав кілька дуже корисних функцій. Компанії Lenovo неодноразово наголошувала, що особливо поважає безпеку користувачів та всілякими способами намагається забезпечити її. У своїх нооутбуках вендор вже давно використовує сканер відбитків пальців, а цей пристрій отримав ще й функцію сканування обличчя. 

Lenovo Yoga S940
Ноутбук підтримує технологію розпізнавання облич

Ноутбук Lenovo Yoga S940 використовує штучний інтелект для прогнозування ваших потреб. Це означає, що користувач зможе перенести вміст з екрана ноутбука на підключені монітори одним поглядом завдяки програмному забезпеченню Glance, яке здатне відстежувати рух очей. Коли власник відходить від Yoga S940, дисплей автоматично гасне, захищаючи як конфіденційність, так і роботу.

Ще одна корисна функція – розмиття заднього фону під час відеодзвінків завдяки технології BackBlur. Відтепер будь-який безлад у вашій кімнаті залишиться тільки вашим.

З огляду на преміальні характеристики, функції та дизайн новинка отримала не надто бюджетний цінник. На офіційному сайті Lenovo ультрабук Yoga S940 можна придбати за 45 999 гривень.

Lenovo Yoga S940
Корпус ноутбука має вишуканий дизайн

Yoga S940 представляє своєрідну альтернативу популярним MacBook Air, але на Windows 10. Унікальний дизайн дисплея та стереодинаміки дають змогу повністю зануритися у картинку на екрані. Безшумний процесор, ніколи не заважатиме вам своїм гулом. Ноутбуком приємно користиватися у будь-якому місці, а не лише вдома. До того ж, його завжди зручно носити із собою, адже він тонки та легкий.

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Словом, у нас Yoga S940 залишив лише приємні враження після користування. 

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно ноутбук Lenovo Огляди Публікації
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