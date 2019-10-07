Онлайн-магазин Rozetka змінив політику видачі товарів: що про це відомо

Онлайн-магазин Rozetka змінив політику, яка стосується видачі замовлень із магазинів. Зауважимо, раніше послуга самовивозу була безкоштовною, однак тепер за це доведеться також платити.

Як повідомляє ITC.UA, таке нововведення стосується лише роздрібних магазинів Rozetka і доведеться платити лише за товари на суму менше 300 гривень. Окрім того, така послуга обійдеться всього в 10 гривень.

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Через те, що багато замовлень приїжджають в магазини, а потім їх не забирають, ми змушені зробити вивезення товару зі складу платним,

– підкреслили в прес-службі Rozetka.ua.

У Rozetka.ua особливо підкреслюють, що замовлення як і раніше можна безкоштовно забирати з поштоматів або мобільних точок видачі.



Послуга самовивозу в Rozetka тепер платна

В цілому цей крок, як і саме пояснення, виглядає, м'яко кажучи, дивним. Здивування викликає як підхід, так і сума. Мабуть, єдиним логічним поясненням бачиться бажання компанії відсікти дрібні замовлення і змусити покупців отоварюватися на суму не менше 300 гривень. Не виключено, що в майбутньому планку можуть підняти вище.

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