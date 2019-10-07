Онлайн-магазин Rozetka змінив політику видачі товарів: що про це відомо

5067 Читать новость на русском
Онлайн-магазин Rozetka змінив політику видачі товарів
Онлайн-магазин Rozetka змінив політику видачі товарів / unsplash

Онлайн-магазин Rozetka змінив політику, яка стосується видачі замовлень із магазинів. Зауважимо, раніше послуга самовивозу була безкоштовною, однак тепер за це доведеться також платити.

Як повідомляє ITC.UA, таке нововведення стосується лише роздрібних магазинів Rozetka і доведеться платити лише за товари на суму менше 300 гривень. Окрім того, така послуга обійдеться всього в 10 гривень.

Читайте також: Українці створили стартап, що покращує обслуговування у кафе

Через те, що багато замовлень приїжджають в магазини, а потім їх не забирають, ми змушені зробити вивезення товару зі складу платним,
– підкреслили в прес-службі Rozetka.ua.

У Rozetka.ua особливо підкреслюють, що замовлення як і раніше можна безкоштовно забирати з поштоматів або мобільних точок видачі.


Послуга самовивозу в Rozetka тепер платна

В цілому цей крок, як і саме пояснення, виглядає, м'яко кажучи, дивним. Здивування викликає як підхід, так і сума. Мабуть, єдиним логічним поясненням бачиться бажання компанії відсікти дрібні замовлення і змусити покупців отоварюватися на суму не менше 300 гривень. Не виключено, що в майбутньому планку можуть підняти вище.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Хелловін-2019: коли і як відзначають моторошне свято
сьогодні
17707
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
сьогодні 10:23 Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
Настя Сукач 8172
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
5 жовтня 22:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1132
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
4 жовтня 21:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 3080
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3327
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
5217
Новини
Більше новин
Залиште відгук