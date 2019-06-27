Оновлення виводить з ладу смартфони Xiaomi Mi 9 SE: як відреагували в компанії

Після оновлення смартфона Xiaomi Mi 9 SE до останньої версії MIUI 10.3.1.0 багато користувачів почали скаржитись, що пристрої виходять з ладу. Так, власники смартфонів отримують повідомлення на дисплеї «система знищена, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути».

Як пише видання ixbt.com, проблема є дійсно масовою. Цікаво, що проблеми виникли лише у Mi 9 SE, а ось смартфони, завезені в Європу неофіційно, нормально перенесли це оновлення.

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Оновлення включає свіже оновлення безпеки і режим фотозйомки Moon Mode. Та саме через нього смартфон перетворюється на цеглину, а на екрані з'являється повідомлення про знищення системи.

Xiaomi Mi 9 SE перетворюється на цеглину

Що кажуть в Xiaomi. Китайський виробник не забарився з поясненням. Там заявили. Що про проблему знають і наразі працюють над її ліквідацією.

"Xiaomi відомо про помилку в останньому OTA-оновлення прошивки (V10.3.1.0.PFBMIXM, V10.3.1.0.PFBEUXM) для Mi 9 SE, яка може привести до некоректної роботи пристрою. Ми припинили випуск цього оновлення після отримання кількох скарг від користувачів і працюємо над вирішенням цієї проблеми. Користувачам, які зіткнулися з цією проблемою, ми рекомендуємо звернутися в нашу службу підтримки клієнтів для отримання технічної допомоги", – заявили у Xiaomi.

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