Опублікували новий сюжетний трейлер гри Total War: Three Kingdoms – відео

Компанія Sega та студія Creative Assembly опублікували новий трейлер своєї тактичної глобальної стратегії Total War: Three Kingdoms. Відзначимо, відеоролик присвятили полковнику Лю Бею, який бореться з Цао Цао і жорстоким Дун Чжо за владу над Китаєм.

Як повідомляє Overclockers, крім цих трьох воєначальників, нова гра запропонує на вибір ще дев'ятьох героїв, а для любителів історичної достовірності додали режим Records.

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Особливості нового режиму. При виборі нового режиму геймеру доведеться покластися на свій розум і тактику, тому що глобальні війни і битви будуть максимально реалістичні. Їх час збільшиться на 30%, вони стануть менш ефектні і видовищні, а кожен з 12 доступних воєначальників з героя перетвориться на звичайного, а значить уразливу людину.

Трейлер гри Total War: Three Kingdoms – дивіться відео

Проте варто відзначити, і в режимі Records, і в звичайному режимі, сюжет Total War: Three Kingdoms буде однаковим.

Дата виходу гри. Реліз глобальної тактичної стратегії Total War: Three Kingdoms відбудеться вже 23 травня 2019 роки тільки на PC.

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