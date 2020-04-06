Оригінальна розробка від Xiaomi: лійка для душу, що очищає воду

Ми звикли цікавих розробок, що регулярно пропонує китайський виробник Xiaomi. Та новий продукт компанії привертає увагу. Це оригінальна лійка для душу, що отримала цікавий дизайн та здатність очищати воду від шкідливих домішок за допомогою змінних фільтрів.

Новинку представили на власній краудфандінговій платформі Youpin, передає gizmochina.com.

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Чим цікавий

По всій площині аксесуара розташовані 40 мініатюрних дюз, розмір яких складає всього 0,25 міліметра. Завдяки цьому істотно підвищується тиск струменя навіть при слабкому напорі у централізованій системі.

Лійка не тільки ефективно розпорошує воду, але і очищає її від шкідливих механічних суспензій і хлору. Адже пристрій оснастили спеціальним фільтром, що складається з бавовни і активованого вугілля. За запевненням виробника, фільтр може затримувати до 99% бактерій і домішок.

Xiaomi рекомендує замінювати фільтр раз в два місяці або після того, як він стане темно-коричневим.

Ціна

Вартість самої лійки оцінена у 10 доларів (майже 280 гривень).

Фірмовий шланг для душу коштує 15 доларів (400 гривень).

Спеціальний подарунковий набір з трьома змінними фільтрами в комплекті коштує 16 доларів (440 гривень).

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