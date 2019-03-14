Підвищення податків для ФОП: що думають IT-шники

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Підвищення податків для ФОП
Підвищення податків для ФОП

Працівники IT, майже 90% яких зареєстровані як фізична особа-підприємець (ФОП), не задоволені підвищенням податку для ФОПів. Так, 65% респондентів не підтримують цю ініціативу, в той час як за неї виступає всього 23,8%.

Про це свідчать результати опитування, яке провів портал DOU. В опитуванні взяло участь 7 973 фахівці.

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Деталі конфліктної ситуації

Уряд України вирішив збільшити кількість податків, що платять підприємства, працівники яких оформлені як ФОП. В першу чергу це стосується ІТ-галузі. Там майже 90% працівників є ФОПами. Середня зарплата для працівників цієї сфери у 2018 році становила 53 000 гривень. З такої суми вони заплатять єдиний податок 2650 гривень і 918 гривень ЄСВ. Натомість уряд хоче зробити так, щоб з доходу ФОПа IT-працівника бюджет отримав 22 тисячі гривень.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, в якому пропонують створити п’яту групу ФОП, яка буде тільки для ІТ-спеціалістів. Та експерти побоюються, що IT-компанії відчуватимуть тиск, та спробують перевести підприємства в інші країни з більш сприятливим економічним кліматом.

Чому IT-шники проти підвищення податків

Як свідчить опитування, у більшості випадків IT фахівці проти збільшення податків, бо не довіряють державі. Серед причин також високий рівень корупції, відсутність реформ і крадіжка бюджетних коштів. Частина респондентів відзначили, що в Україні і так високі податки.

При цьому IT-шники готові платити більші податки, якщо система освоєння бюджетних коштів стане більш прозорою, та це призведе до реальних змін в країні.

Чому IT-шники проти підвищення податків

Чому IT-шники не хочуть платити більше податків 

Чому IT-шники проти підвищення податків

Коли підвищення податку може бути виправдане 

Чи виїдуть IT-фахівці з країни

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Якщо податок підвищать, то половина опитаних IT-шників готові виїхати з країни. Ще 17% відзначили, що підуть в тінь.

Чи виїдуть IT-фахівці з країни

Що робитимуть IT-шники після підвищення податку

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Теги: Новини Техно Техно Податки IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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