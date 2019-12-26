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PlayStation 4 стала найпопулярнішою консоллю на PornHub

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Консоль від Sony лідирує за кількістю трафіку на PornHub

Поки всі готуються до релізу PlayStation 5 в наступному році, PlayStation 4 впевнено закінчує 2019 рік. Консоль стала найшвидшою приставкою, яка досягла 100 мільйонів продажів, а тепер це ще й найпопулярніша консоль для перегляду порно.

Якщо вірити детальному звіту за 2019 рік від PornHub, саме консоль від Sony стала найпопулярнішою ігровою консоллю для перегляду відео для дорослих.

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Статистика

На приставки від Sony припадає частка в 60,6 відсотка: у стаціонарних PS3 і PS4 частка 51,5 відсотка, а портативна PS Vita зайняла 9,1 відсотка. Сайт повідомляє, що за 2019 рік кількість користувачів Pornhub з кишеньковою PS Vita зросла на 23 відсотки у порівнянні з 2018 роком.


Консоль від Sony лідирує за кількістю трафіку на PornHub

На другому місці опинився продукт Microsoft – з Xbox дивилися порно 34,7 відсотка користувачів. На консолі від Nintendo – 3ds і WiiU – припадає 4,7 відсотка. Nintendo Switch не має веб-браузера, тому користувачі цієї консолі взагалі не мають змоги зайти на Pornhub.

Тренд на використання мобільних пристроїв підтверджується загальною статистикою. За 2019 рік 76,6 відсотка відвідувачів ресурсу заходили на сайт через смартфон і лише 16,3 відсотка глядачів відкривали Pornhub з комп'ютера.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Порно Sony PlayStation
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