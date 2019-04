Подарунки від Sony: в PlayStation Store стартував масштабний розпродаж ігор

Компанія Sony вирішила потішити геймерів і влаштувала справжній весняний цінопад. В PlayStation Store розпочався розпродаж: знижки подекуди сягають 60%.

Розділ весняних розпродажів заплутає кого завгодно: у величезному списку легко заблукати. Можна просто покластися на удачу і купити навмання гру-другу, але краще вибрати щось з відносно нових.

Читайте також: Неприємний сюрприз: видавець блокує Steam-ключі до гри Metro: Exodus

Так, з торішніх прем'єр знижки отримали: A Way Out подешевшала на 38% (649 гривень), Assassin's Creed Odyssey – на 44% (1 049 гривень), Marvel's Spider-Man – на 40% (1 199), Far Cry: New Dawn – на 38% (949 гривень), Call of Duty: Black Ops 4 стала дешевшою на 30% (2 030 гривень). Окрім того, в магазині доступно й безліч інших тайтлів за зниженою ціною.



Sony влаштувала масштабний весняний розпродаж



На щастя, Sony не підганяє користувачів: частина знижок дійсна до 18 квітня, а деякі ігри будуть продаватися за зниженою ціною аж до травня. Так що є час підійти до покупок з розумом, гарненько зваживши, що дійсно варто придбати, а на що закрити очі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно