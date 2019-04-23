Польща готова скасувати роумінг для українців: деталі

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Польща готова скасувати роумінг для українців
Польща готова скасувати роумінг для українців / Unsplash

Польща планує відмінити роумінг для громадян України. Зокрема, такий крок спрямований аби полегшити життя звичайних українців, які проживають у сусідній країні.

З такою ініціативою виступив заступник голови МЗС Польщі зі східних питань Марчин Пшидач, передає видання Dzieje.pl.

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Зауважимо, за даними компанії Selectivv, яка вивчає звички та поведінку власників телефонів, на території Польщі може проживати близько 1,27 мільйона українців.

Що це означає для України? Як повідомляє "Ліга.Tech", за словами голови Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації Олександра Животовського, новини від поляків – "це однозначно позитивний сигнал".

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Він відзначив, що Україна вже не перший рік веде переговори щодо надання таких послуг ЄС та окремими країнами, намагаючись виробити практичний формат.

Польща, власне, і була першою країною з якої ми починали консультації з питань зниження тарифів на послуги роумінгу,
– зауважила керівник міжнародного напрямку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Лілія Мальон.

За її словами, з польським телеком-регулятором відбудуться окремі зустрічі з питання роумінгу. Експерт не береться прогнозувати точну дату, коли двосторонню угоду між двома країнами-сусідами можуть остаточно підписати.

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Ймовірна дата підписання угоди. Однак на її власну думку, це реально зробити в двосторонньому форматі на рівні міжурядової / міжвідомчої угоди, яка може бути підписана до кінця 2020 року (якщо зафіксувати єдиний рівень тарифів), або ж раніше, якщо буде оформлено більш узагальнено. Тобто зафіксувати сам факт домовленостей і готовність до зниження тарифів.

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Теги: Новини України Техно IT-бізнес Новини Техно Новини Польщі роумінг
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