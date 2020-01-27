Помилки героїв Grand Theft Auto V розібрав колишній професійний грабіжник: відео

Будь-який ґеймер знає, що відеоігри сповнені умовностей, які їм потрібно прощати. Адже інакше розвага обернеться тієї ж рутиною, яку ми переживаємо в реальності кожен день. Навіть найпопулярніша франшиза – Grand Theft Auto не виняток. Наскільки неправдоподібно в грі зроблені пограбування розповів колишній злодій.

Колишній злодій Ларрі Лоутон відсидів 11 років за кілька пограбувань. Він спеціалізувався на ювелірних магазинах, а після виходу з в'язниці став консультантом. Зараз Ларрі співпрацює з власниками ювелірних, поліцією, юристами і адвокатами, ділячись з ними досвідом.

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Саме його робота допомогла запобігти низці пограбувань й розкрити безліч важких справ. На своєму YouTube-каналі Лоутон вирішив розібратися, наскільки неправдоподібною може бути GTA V в тому, що стосується головної особливості гри, – пограбувань. Звичайно ж, мова піде про найпершу справу, в якій герої обнесли ювелірку.

Що ж не так з культовим пограбуванням в GTA V

Ларрі Лоутон зазначив, що Майклу (один з головних героїв гри) безумовно не варто заходити всередину, і якби це було реальне життя, то його пов'язали б в лічені години після злочину. Крім того, при підготовці йому не варто було підійматися на дах: він залишив багато відбитків і напевно попався комусь на очі.

Якщо вже команді так потрібна була інформація про місцевість, то плани даху напевно знайшлися б в міському архіві або на супутникових знімках. Та й роз'їжджати на власній машині в зоні майбутнього злочину точно не варто. А найбільшою дурницею був сам предмет крадіжки. Злочинці вважали за краще вкрасти товари з вітрини, тоді як в глибині будівлі напевно був сейф з діамантами, які могли підвищити куш багаторазово.

Розбір пограбування в GTA V від Ларрі Лоутона:

Також Лоутон розповів про деталі. Наприклад, в реальності сигналізація спрацьовує моментально, а пограбування не тривають по 90 секунд: сам Ларрі одного разу грабував магазин протягом пів години.

Єдине, що справді сподобалося Лоусону – це відмінно пророблений шлях відходу. З іншого боку, колишній злодій зазначив, що це гра, і в першу чергу вона повинна бути веселою. З цим Grand Theft Auto V, одна з найбільш успішних ігор в історії, справляється на відмінно.

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