Популярний додаток FaceApp зістарив персонажів ігор: фото

Оновлені фільтри додатку FaceApp, які зістарюють обличчя, підірвали мережу. Однак, як виявилося, зістарити можна не лише себе чи знаменитість, але й ігрових персонажів.

Якщо літніх знаменитостей ми коли-небудь побачимо в реальності, то глянути на ігрових пенсіонерів шанс, швидше за все, єдиний: їх рідко зображують старими, повідомляє 4PDA.

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Подібний трюк можна провернути самостійно, завантаживши додаток FaceApp з магазинів Google або Apple. Зістарює обличчя воно безкоштовно, однак для більш тонких маніпуляцій над зовнішністю доведеться обзавестися преміум-акаунтом.

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