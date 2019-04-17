Повне фіаско: в "Яндекс" випробували механізми ізоляції інтернету в Росії

Закон "Про суверенний інтернет", який 16 квітня прийняла Держдума Росії, націлений на забезпечення стійкої роботи рунету у випадку виникнення зовнішніх проблем із доступом до мережі. І хоч глобальні випробування нового механізму ще не проводилися, "Яндекс" вже встиг потестувати їх і результати виявилися невтішними.

Особливості механізму блокування. Як повідомляє "РБК", в основі затвердженого Держдумою протоколу маршрутизації лежить технологія глибокої фільтрації трафіку (Deep Packet Inspection, або DPI).

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Суть її роботи полягає в перевірці та фільтрації мережевих пакетів по їх вмісту – це дає змогу розривати небажані з'єднання і блокувати доступ до вказаних ресурсів. Однак при великому обсязі трафіку швидкість доступу значно знижується, а саме з'єднання може виявитися нестабільним. Представники "Яндекса" розповіли про свій досвід роботи з DPI, який назвали вкрай негативним.

Які проблеми можуть виникнути? "У нас кулька тижнів тому мимоволі відбулися якісь "навчання", коли з причин, пов'язаних з блокуваннями Роскомнадзора, трафік пішов через існуючі зараз у операторів системи DPI. Після цього більшість сервісів обвалилося, користувачі відчували дикі труднощі, і, відповідно, що це таке – пропускати трафік через DPI – ми на своїй шкурі вже випробували", – зауважив директор з розвитку мережевої інфраструктури "Яндекса" Олексій Соколов в ході виступу на конференції "забезпечення довіри і безпеки при використанні ІКТ".



Новий механізм ізоляції інтернету в Росії використовує технологію DPI​

За словами експертів, опитаних журналістами "РБК", установка систем фільтрації вимагає значних грошових витрат, а при великих обсягах трафіку дане обладнання може призводити до затримок з'єднання.

З контексту закону зрозуміло, що ось ці засоби боротьби з зовнішніми загрозами вдають із себе не більше ніж системи DPI, через які планується пропускати весь трафік. Відповідно, при поточних обсягах трафіку таких DPI в світі не існує, і навіть не розробляється, які могли б підтримувати такий режим без значних втрат для сервісів,

– підкреслив Соколов.

Що відомо про новий закон? Нагадаємо, законопроект про комплекс організаційних, адміністративних і технічних заходів щодо захисту і стійкої роботі мережі інтернет в Росії прийняла Держдума в остаточному читанні 16 квітня. Велика частина норм закону імовірно вступить в дію 1 листопада 2019 року.

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