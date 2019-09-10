Презентація Apple 2019: що представила компанія

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Презентація Apple 2019: що показали – дивитися онлайн Apple 2019
Презентація Apple 2019 / nachasi.com

10 серпня відбулась осіння презентація Apple 2019. В рамках події корпорація представила нове покоління iPhone. Також ми побачили наступне покоління смарт-годинника Apple Watch 5 та новий найдешевший iPad.

Мабуть, найбільш очікуваним продуктом є нове покоління iPhone.

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Теги: Apple Новини Техно Техно Презентація Apple iPhone 11 IT-бізнес
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