Зимова презентація Apple 2019: що покаже компанія на новому заході

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Зимова презентація Apple 2019 / Фото з вільних джерел

Компанія Apple анонсувала незвичний захід: 2 грудня 2019 року "яблучна" корпорація проведе церемонію нагородження найкращих додатків та ігор. Окрім того, експерти переконані, що крім нагородження, американська компанія назве дати виходу Mac Pro та Pro Display XDR.

Де та коли дивитися презентацію

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Перша зимова презентація Apple відбудеться 2 грудня 2019 у Нью-Йорку о 23:00 за київським часом. Зауважимо, компанія не проводитиме онлайн-трансляції події на своєму офіційному сайті.

Що покаже компанія

Як переконані експерти, весь захід цілком присвятять AppStore: відзначенню найкращих ігор, додатків та розробників. Про це свідчить і напис на промо події, яке опублікував американський експерт з технологій Ланс Уланов.

"Улюблені мільйонами. Створені найкращими" – саме так звучить слоган події Apple.

Що ще буде на презентації

Окрім того, аналітики та журналісти переконані, що на цьому заході Apple відзначить не лише найкращі додатки, але й назве дату виходу нових Mac Pro та Pro Display XDR, які представили ще влітку на заході WWDC 2019.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Ігри Додатки Apple
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